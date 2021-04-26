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26.04.2021 18:22
Рубрика: Экономика

Проценты в сухом остатке

Вкладчики меняют депозиты на накопительные счета
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Вкладчики забирают деньги с "классических" депозитов, частично направляя их на накопительные счета.
При ставках по срочным депозитам на уровне 3-4% многие вкладчики предпочитают хранить деньги дома или на накопительных счетах. Фото: Александр Корольков/РГ При ставках по срочным депозитам на уровне 3-4% многие вкладчики предпочитают хранить деньги дома или на накопительных счетах. Фото: Александр Корольков/РГ
При ставках по срочным депозитам на уровне 3-4% многие вкладчики предпочитают хранить деньги дома или на накопительных счетах. Фото: Александр Корольков/РГ

Срочные вклады физлиц сокращаются с начала пандемии. В марте, по данным Банка России, они уменьшились на 231 млрд рублей (или 1,1%), а всего с начала года - на 559 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей. Отток денег с депозитов ЦБ связывает с тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами. Также сказался рост потребительской активности и низкие ставки по депозитам.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Как повышение ключевой ставки повлияет на рубль и вкладчиков

С накопительного счета можно снять даже все деньги, ограничений на пополнение тоже нет, но банк может в любой момент поменять и ставку, и условия. Проценты начисляются или на минимальный за месяц или на среднемесячный остаток, у некоторых банков условия по ним даже лучше, чем по вкладам с возможностью пополнения и частичного снятия, у ряда других максимальные ставки по "копилкам" и обычным депозитам сравнялись.

Статистики в целом по сектору нет, но, например, в Газпромбанке доля накопительных счетов за последние двенадцать месяцев выросла с 11,5% до 39% в объеме средств физлиц.

В ВТБ в накопительные счета размещалось более 65% средств клиентов в массовом сегменте, а количество пользователей достигло 3,3 млн человек, портфель накопительных счетов увеличился с начала года на 16%. В апреле банк повысил ставку по первому накопительному счету, рассчитывая вдвое увеличить число новых пользователей продукта, говорит представитель ВТБ. В Московском кредитном банке доля накопительных счетов постоянно растет, их количество в банке в 2020 году выросло на 50%, сейчас банк рассматривает возможность улучшения условий по продуктам в связи с повышением ключевой ставки, сообщила начальник управления развития депозитарных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. С 1 мая ставка по накопительным счетам вырастет в банке "Открытие".

За последние 12 месяцев доля срочных депозитов в общем объеме средств физлиц в банках снизилась с 76 до 65%, доля текущих счетов (включая накопительные) выросла с 24 до 35%, следует из презентации директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александра Данилова.

Завершение цикла снижения процентных ставок может привести к перелому тренда на отток денег со срочных депозитов, если разница со ставками по текущим счетам станет более заметной, сказал Александр Данилов на брифинге. При этом банки, по его словам, не испытывают недостатка в ликвидности, в частности, пользуясь тем, что определенная доля текущих счетов всегда остается стабильной.

Рост интереса к депозитам возможен не ранее чем ставки по ним приблизятся к уровню инфляции, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Пока же средняя максимальная ставка топ-10 банков (по последним данным - 4,72% годовых за вторую декаду апреля) уже несколько месяцев держится ниже темпов роста потребительских цен. Банк России в марте-апреле повысил ключевую ставку на весомые 0,75 процентного пункта, в связи с чем банки уже начали повышать ставки. "Инфляция угрожает и текущим доходам людей, и сбережениям, особенно в наличных, - отмечала в минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. - Повышение ключевой ставки, с одной стороны, поддержит увеличение ставок по депозитам, с другой, замедлит инфляцию и защитит средства граждан от обесценения".

Вероятно, банки в первую очередь начнут двигать вверх ставки по долгосрочным депозитам, ожидая в перспективе дальнейшего роста ключевой ставки, прогнозирует Александр Проклов. Ставки по накопительным счетам, по его мнению, также вырастут, однако, скорее всего, темпы роста будут несколько ниже, чем по депозитам, и по мере роста ставок по срочным вкладам интерес к накопительным счетам будет охлаждаться.

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