Почта России доставит поздравления Президента РФ ветеранам к 9 мая

Накануне Дня Победы Почта России по традиции доставит ветеранам войны персональные поздравления, подписанные Президентом РФ Владимиром Путиным.

Поздравления получат также труженики тыла и блокадники - всего более 800 тысяч адресатов.

Художественно оформленные конверты с поздравлением от главы государства будут доставлены со 2 по 8 мая. "Сотрудники Почты приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам", - говорится в сообщении почты.

Если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравление. Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении.