"Почта России" может стать частью цифрового контура здравоохранения

"Почта России" может войти в единый цифровой контур здравоохранения. Тему обсудили на Форуме лидеров фармацевтического рынка России 26 апреля.

"Готовность с нашей стороны есть. При необходимости мы определим четкие шаги для интеграции в цифровой контур здравоохранения, конкретные сроки и исполнителей для каждого региона", - сказал руководитель департамента развития экспорта и новых направлений бизнеса "Почты России" Владимир Виноградов.

Он подчеркнул, что инфраструктура почты позволяет решить проблему обеспечения лекарствами граждан, проживающих в труднодоступных районах. И сегодня с минздравом обсуждается вопрос о возможности выдачи препаратов из отделений почтовой связи.

По его словам, у 20% населения страны (32 млн россиян) сегодня нет аптек в радиусе 5 км от проживания, но не более чем в километре есть почтовое отделение. Всего их у "Почты России" 41 тысяча.

Почта также может обеспечить доставку лекарств по всей стране с соблюдением температурных режимов в специальных термоконтейнерах. В аэропортах у нее есть разветвленная сеть терминалов и 57 сортировочных центров, а в штате даже работают провизоры.

Сотрудники некоторых почтовых отделений доставляют людям лекарства на дом из ближайших аптек. Для курьерской доставки препаратов почта оформляет лицензии, которых уже более 70. Вместе с лекарствами граждане получают чеки, как требует закон о дистанционной торговле, подчеркнул Виноградов.