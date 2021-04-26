Под Калининградом нашли уникальный янтарный самородок "Вербный"

В Калининградской области добыли уникальный янтарный самородок весом более килограмма. В честь православного праздника Вербного воскресения янтарь назвали "Вербным". Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Весит камень 1130 граммов. Он имеет дискообразную форму и окрашен в яркие медовые оттенки. "Вербный" стал вторым уникальным самородком, добытым в Калининградской области в 2021 году.

Первый же камень случайно, еще до старта сезона добычи нашел машинист бульдозера. Это произошло 22 февраля, и янтарь назвали "Защитник Отечества".

Уникальным считается сырец весом более одного килограмма. Все такие самородки отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу.

Камни без сколов и трещин, признанные драгоценными, остаются на хранении в Гохране. Другие находки пополняют музейную коллекцию янтарного комбината или продаются на специальных аукционах.