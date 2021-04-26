Появилось видео драки с участием актера Александра Паля

В Сети появилось видео инцидента, после которого в отношении российского актера Александра Паля (гопник из "Горько!") было заведено уголовное дело.

Видео с камеры наружного наблюдения размещено телеканалом "Звезда", его качество довольно плохое и не позволяет вникнуть во все нюансы произошедшего.

Напомним: актер и его спутники не нашли общего языка с бывшим хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым и нанесли спортсмену телесные повреждения.

Ситуация имела место 23 апреля - после празднования дня рождения в столичном районе Хамовники. По словам 32-летнего Паля, недопонимание возникло, когда хоккеист начал справлять физиологическую нужду подле автомобиля, в котором в тот момент находился артист и его друзья. В результат Кевин был госпитализирован в больницу имени Пирогова с серьезными повреждениями лица.