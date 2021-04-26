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26.04.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

Против актера Паля возбудили уголовное дело после драки

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об избиении в центре Москвы, в районе Хамовники, бывшего хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Кевина Антипова сначала сообщил ТАСС, затем подтвердили в ГУ МВД России по Москве.

Фото: iStock
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В полиции об этом узнали из травмпункта. Медики поздно вечером 23 апреля сообщили, что к ним обратился за помощью 25-летний мужчина с переломами лицевых костей и травмой глаза. Эти повреждения были получены в ходе драки. По словам Антипова, на него напали трое неизвестных мужчин. Напомним, медики обязаны сообщать в полицию о всех случаях возможных криминальных травм: огнестрельных или ножевых ранениях, избиениях, отравлениях, изнасилованиях и т.д.

Чуть позже Кевин Антипов сообщил полицейским, что в числе нападавших был артист Александр Паль, который был пьян и нанес спортсмену внезапный удар. Суть конфликта между хоккеистом и артистом пока непонятна. В отношении 32-летнего артиста и его приятеля Данилы Иванова возбуждено дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Они отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Третий нападавший тоже не допрошен. Все отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Известно, что Александр Паль в 2012 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа, мастерскую народного артиста России Леонида Хейфеца. Год он работал в Московском театре юного зрителя. С 2013 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского. В 2015 году на кинофестивале "Кинотавр" удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме Михаила Местецкого "Тряпичный союз".

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