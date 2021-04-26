Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей

Изменения в положение о Едином портале госуслуг, которые упростят проведение онлайн общих собраний жителей, подготовило Минцифры.

Проектом документа предполагается наладить взаимодействие портала госуслуг и Государственной информационной системы ЖКХ. Поправки позволят при проведении заочного собрания с использованием ГИС ЖКХ голосовать на портале госуслуг, а также размещать здесь сообщения о проведении общего собрания, принятые решения, итоги голосования, хранить протоколы собраний.

В январе нынешнего года в положение о портале госуслуг уже были внесены изменения, которые позволили размещать на госуслугах информацию и голосовать при проведении онлайн-собраний в региональных информационных системах.