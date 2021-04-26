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26.04.2021 17:38
Рубрика: Общество

Правительство поможет создателям квантовых технологий

Текст: Юрий Медведев
Финансирование дорожной карты "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года запланировано в объеме более 23 млрд рублей. Это будут как бюджетные, так и внебюджетные средства.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с представителями Госкорпорации "Росатом" и Минцифры РФ по реализации совместно разработанной дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". В совещании также приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий и академик Геннадий Красников.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Завершено строительство первой квантовой сети в России

- Обладание квантовыми технологиями - один из важнейших факторов развития конкурентоспособности государства. По итогам 2020 года страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития квантовых вычислении?, - сказал Чернышенко. - Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям. Еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению - готовы создать условия для их привлечения.

Напомним, дорожная карта "Квантовые вычисления" была утверждена в июле 2020 года правительственной комиссией по цифровому развитию. На сегодняшний день созданы 1-2-кубитные системы, являющиеся базой для дальнейшего масштабирования. При этом работа идет одновременно в нескольких направлениях - над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу. Для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров создана Национальная квантовая лаборатория - консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ "ВШЭ", НИТУ "МИСиС", МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и Фонд "Сколково".

Общество Наука Правительство Вице-премьеры Научный подход с Юрием Медведевым

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