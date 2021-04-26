Правительство ускорит подключение к электросетям частных домов

Правительством принято решение значительно сократить сроки присоединения к электросетям частных домов и объектов малого бизнеса, расположенных в городской черте и на селе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Стоимость услуги при этом останется прежней.

"Теперь электричество можно будет подключить всего за 30 дней, а не за четыре месяца, как бывало раньше", - подчеркнул глава кабинета министров.

Новое правило актуально для всех случаев, когда линии электропередач находятся не дальше 15 метрах от дома. Это должно избавить людей и бизнес от лишних проблем и волокиты, считает Мишустин.