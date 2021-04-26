Президента Чехии обвинили в измене

Спикер верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил обвинил президента республики Милоша Земана в измене родине за то, в своем воскресном телеобращении тот якобы раскрыл секретные данные.

Как передает РИА Новости, сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на главу государства, подписи под такой петицией уже начали собирать чешские общественные деятели, недовольные независимой позицией президента.

Впрочем, по словам Встрчила, прежде, чем это произойдет, необходимо будет собрать всю информацию по этому делу, проконсультироваться со специалистами по конституционному праву.

"Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер", - отметил глава сената.

Накануне спикер чешского сената уже обвинил Земана в разглашении информации из открытого дела, что, по его мнению, могло поставить под угрозу национальную безопасность и осложнить успешное расследование событий в Врбетице. Фактически Встрчил признал, что дело о взрывах на складе боеприпасов в 2014 году еще не закрыто. Тогда возникает вопрос, на каком основании Прага обвинила Москву в причастности к тем событиям.

Напомним, в воскресенье президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. По его словам, в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выступление Земана, назвал его предложения о необходимости расследования всех версий случившегося здравыми. "То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию, говорит только об одном: кто-то, в том числе, кто такие заявления делает, уже для себя все решил, установил, что никаких других версий, кроме вины России не существует", - отметил Лавров.