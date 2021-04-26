Приложение "Путешествую без COVID-19" заработает еще в двух странах

Приложение появилось в магазинах Аррle и Android в феврале 2021 года. ЕАБР разработал его для Евразийского экономического союза. Приложение уже подключили 146 тыс. пользователей из России, Беларуси и Армении. В нем можно выбрать аккредитованную лабораторию для сдачи ПЦР-теста (подключено 348 лабораторий). Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. По данным ЕАБР, этой возможностью воспользовались более 123 тыс. человек.
Приложение исключает трансграничный обмен персональными данными, отметил вице-премьер Алексей Оверчук во время его презентации главам дипмиссий. ЕАБР работает совместно с Роспотребнадзором и аналогичными ведомствами из других стран, рассказал Подгузов.Создаются нормативно-правовые условия для признания сведений из приложения, техническое обеспечение считывания QR-кодов.