Приложение "Путешествую без COVID-19" заработает еще в двух странах

Приложение "Путешествую без COVID-19", подтверждающее результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 для путешественников, запустят в Казахстане и Таджикистане, рассказал глава Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов. Сейчас идет работа по его подключению, а также прорабатывается вопрос запуска приложения и в других странах.

Приложение появилось в магазинах Аррle и Android в феврале 2021 года. ЕАБР разработал его для Евразийского экономического союза. Приложение уже подключили 146 тыс. пользователей из России, Беларуси и Армении. В нем можно выбрать аккредитованную лабораторию для сдачи ПЦР-теста (подключено 348 лабораторий). Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. По данным ЕАБР, этой возможностью воспользовались более 123 тыс. человек.

Приложение исключает трансграничный обмен персональными данными, отметил вице-премьер Алексей Оверчук во время его презентации главам дипмиссий. ЕАБР работает совместно с Роспотребнадзором и аналогичными ведомствами из других стран, рассказал Подгузов.Создаются нормативно-правовые условия для признания сведений из приложения, техническое обеспечение считывания QR-кодов.