Проанализировано влияние радиации на детей ликвидаторов аварии в Чернобыле

Согласно результатам исследования, опубликованных в журнале Science, у детей тех, кто пережил Чернобыльскую катастрофу 26 апреля 1986 года, не обнаружено генетических мутаций от воздействия радиации.

Это одно из первых исследований, системно оценивающих изменения в частоте мутаций человека в ответ на антропогенную катастрофу.

Последствия радиационного облучения в результате аварии на Чернобыльской АЭС остаются предметом интереса ученых. Радиация вызвала у переживших аварию разрыв ДНК - это привело впоследствии к раку щитовидной железы. Но, исследовав, имели ли дети, рожденные от родителей, работающих на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, мутации зародышевой линии, ученые выяснили, что радиационное воздействие никак не повлияло на будущих детей.

Секвенирование всего генома 130 детей, рожденных с 1987 по 2002 годы, один из родителей которых ликвидировал последствия катастрофы, работал в зоне поражения или был эвакуирован из города, не выявило увеличения частоты, распределения или типов зародышевых мутаций.

Исследователи искали мутации de novo - совершенно новые генетические мутации, обнаруженные в ДНК ребенка, которых не было в геноме родителей. Такие мутации могут указывать на повреждение сперматозоидов или яйцеклетки радиацией.

Почти все наследуемые генетические вариации присутствуют в зародышевой ДНК по крайней мере одного родителя. Однако небольшое число передаваемых вариантов являются уникальными, возникшими из-за случайных мутаций в гаметах (сперматозоидах и яйцеклетках), они известны как мутации de novo. Они являются критическими строительными блоками эволюции и единственным классом геномной вариации, который не подвергся обширной эволюционной селекции - очистке от очень вредных, но нелетальных вариантов, что делает эти мутации уникальной формой наследственной вариации, отличной от генетической вариации.

Результаты показали отсутствие увеличения количества мутаций de novo среди детей тех, кто подвергся воздействию радиации. Ученые делают выводы, что доказательств существенного трансгенерационного влияния ионизирующего излучения на зародышей у человека и какого-либо влияния на здоровье последующих поколений не имеется.

В работе делается оговорка о необходимости провести дополнительные исследования для изучения последствий острого воздействия высоких доз радиации ближе к зачатию.