Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника, которого разочаровал отказ Германии предоставить Киеву оружие. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Даже немецкие "зеленые", при всей их русофобии, не считают возможным вступление Украины в НАТО, отметил Пушков. "Всем понятно, что Киеву вступление нужно для того, чтобы втянуть альянс в военный конфликт с Россией, - отметил российский сенатор. - Поэтому - nein ("нет" по-немецки - прим. ред.)".

Пушков сыронизировал над разочарованием Мельника: "в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают". Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский называл вступление в Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Комментируя это заявление Алексей Пушков указал на допущенную ошибку, отметив, что даже если предположить такую ситуацию, то НАТО не вернет им Донбасс, а потому это станет шагом к его окончательной утрате.

Вступление Украины в НАТО вряд ли поможет ей справиться со своей внутренней проблемой и еще больше ухудшит ситуацию. Об этом ранее заявлял также и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.