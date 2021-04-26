Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией

"Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины", - отмечается в сообщении. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения Киевом договоренностей, прежде всего - по прямому диалогу с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

Эмманюэль Макрон рассказал о сути недавних переговоров с президентом Украины в Париже. Лидеры также подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате.

Президенты рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отметив спокойную обстановку и выразив готовность к координации по различным аспектам урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.

Обсуждалось и положение в Ливии: участники разговора выступили за содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом.

Макрон также попросил рассказать про состояние российско-чешских отношений, и Путин подчеркнул абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий. Затрагивалась и ситуация вокруг блогера Алексея Навального.

Лидеры договорились продолжить регулярный диалог.