Путин обсудил с Асадом межсирийский мирный процесс

Президент Сирии позвонил российскому лидеру. Речь в разговоре шла в том числе о поставках вакцин от коронавируса и подготовке к выборам главы республики.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Башар Асад подробно обсудили, прежде всего, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, включая поставки российских вакцин.

Президент Сирии поблагодарил Москву за поддержку и помощь народу его страны.

Особое внимание лидеры уделили продвижению межсирийского мирного процесса в рамках работы Конституционного комитета.

Асад также рассказал о подготовке к президентским выборам в республике, которые пройдут в мае.