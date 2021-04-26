Новости

Стало известно, сколько квартир в РФ можно перекрыть льготной ипотекой 14:23
В Новосибирске водители автобусов отказались везти инвалида 14:21
Памфилова поблагодарила за работу прошлый состав ЦИК 14:12
Рост ипотечного кредитования в России по итогам марта 2021 года достиг 2,2% 14:07
Число бронирований авиабилетов в мае превысило показатели до пандемии 14:05
Под Орлом иномарка без водителя насмерть сбила владельца 14:05
Песков: За невыполнение указа о нерабочих днях в мае наказывать не будут 14:03
Кузнецова: Поддержка беременных должна стать федеральной задачей 14:02
Кремль: Деталей возможной встречи Путина и Зеленского пока нет 14:00
Триста тысяч объектов недвижимости попадут под дачную амнистию в Подмосковье 14:00
Путин обсудил с Асадом межсирийский мирный процесс 13:53
Памфилова рассказала Путину о росте доверия людей к выборам 13:51
Правительство ускорит подключение к электросетям частных домов 13:49
В устав МХАТ им. Горького внесли изменения после проверки Минкульта 13:49
Голикова: Более 4 млн детей должны отправиться на летний отдых в этом году 13:44
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии 13:35
Кремль: Содержание учебников истории удалось упорядочить 13:34
Вакцинированным американцам разъяснят их права 13:31
Песков рассказал о планах Путина на майские праздники 13:23
В регионах РФ проверят ценообразование на недвижимость 13:15
В Воронеже три человека отравились угарным газом, один погиб 13:15
В столице заработали выездные бригады вакцинации от COVID-19 еще в трех ТЦ 13:09
Участники конкурса "Югравидение" споют на языках народов ханты и манси 13:08
Срочные вклады физлиц в банках сократились на 231 млрд рублей в марте 13:07
В Кремле сообщили о доказательствах заговора против Лукашенко 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 13:53
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Асадом межсирийский мирный процесс

Текст: Кира Латухина

Президент Сирии позвонил российскому лидеру. Речь в разговоре шла в том числе о поставках вакцин от коронавируса и подготовке к выборам главы республики.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Башар Асад подробно обсудили, прежде всего, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, включая поставки российских вакцин.

Президент Сирии поблагодарил Москву за поддержку и помощь народу его страны.

Особое внимание лидеры уделили продвижению межсирийского мирного процесса в рамках работы Конституционного комитета.

Асад также рассказал о подготовке к президентским выборам в республике, которые пройдут в мае.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Президент Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Песков назвал тревожным сигналом слова Зеленского о Минском формате
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии
Китай пообещал поддержать Россию на фоне усиления западных санкций
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию