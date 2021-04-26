Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети

Правительство совместно с региональными властями должно принять дополнительные меры, чтобы не допустить неоправданного завышения стоимости услуг по подключению школ к высокоскоростному интернету.

Доклад президент Владимир Путин указал подготовить до июля, далее - раз в квартал. Такое поручение он дал по итогам совещания об итогах реализации Посланий Федеральному Собранию.

Судя по тому, что уже сделано, задача довести работу по подключению школ к высокоскоростному интернету вполне реализуема и ее можно закончить до конца года, заявил президент. Но при этом заметил, что 22 процента школ платят за подключение к Сети вдвое раза больше средней цены по России, а шесть процентов школ - и вовсе втрое больше.

"С этим нужно разобраться и здесь навести порядок", - потребовал Путин. Причем в самое ближайшее время, указал он. Есть есть объективные причины, то нужно помочь регионам, оказать дополнительную поддержку, заключил глава государства.