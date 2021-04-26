"Форбс" опубликовал очередной рейтинг российских миллиардеров. Первый вышел в 2004 г., стал сенсацией. Одна из самых безумных версий убийства редактора русского "Форбса" Хлебникова была та, что его заказал кто-то обиженный не на то, что попал в список, а на то, что не попал.

Постепенно сенсационность испарилась, сегодняшний, 18-й русский "Форбс" прошел вообще незамеченным. Но "информация к размышлению" имеется - для этого уже накопился достаточный сравнительный материал.

Первые "форбсы-2004" - 100 богатейших людей России. С 2011 года в список входят 200 бизнесменов, сейчас вступительный билет стоит 550 млн долл., в т.ч. в "партер", в первую сотню - 1,2 млрд. В 2004-м капитал свыше 1,2 млрд насчитали у 31 человека, от 550 млн - у 49 чел., порог отсечения для 100 "форбсов" составлял 210 млн. Да, бизнес не стоит на месте...

Из 100 первых "форбсов" 7 умерли, причем вовсе не такими древними старцами (лишь один старше 80). Выходит, "здоровье не купишь"? Ну во всяком случае не всегда - уж точно. Наследники ни одного из них в "Форбс" больше не попали.

Как минимум против 10 из 100 были в разное время возбуждены уголовные дела (6 из "ЮКОСа", а также Гусинский, Пугачев, Чигиринский, Махлай), все они эмигрировали (кроме П. Лебедева, он без права выезда). Ну и, наконец, из 100 первых в последний список "Форбс" вошли 49, а 51 с этих русских горок слетели. Хотя, понятно, они остались в числе "сверхбогатых" (социологический термин - люди, с состоянием свыше 30 млн долл.). Но вот подходы к Вершине - скользкие, удержаться трудно.

Зато сама Вершина, "смотровая площадка" - гораздо более сейсмоустойчива. Все входившие в первую десятку-2004 остались в списке-2014, причем 4 из них - Мордашов, Потанин, Лисин, Алекперов - занимают сейчас места с 1-го по 4-е. Из первой десятки-2021 только двоих - Тимченко и Дурова - не было в "Форбс-2004" (правда, почему Дуров, живущий в Дубае, с его международной компанией, вообще числится "российским" - не совсем ясно). Кстати, из 10 богатейших американцев-2021, тоже двое (Маск и Цукерберг) не входили в "Форбс-2004". Ну и все чемпионы российского "Форбс": Ходорковский - Абрамович (3 раза) -Дерипаска - Прохоров - Лисин (3 раза) - Усманов (3 раза) - Михельсон (3 раза) - Потанин (2 раза) - Мордашов значились в первом "Форбсе", причем, кроме Усманова и Михельсона, - в первой десятке.

В 2021 общий капитал 123 российских миллиардеров - 606 млрд. Всего в мире - 2755 миллиардеров, капитал - 13 трлн

В 2004-м общий капитал 36 российских миллиардеров составлял 110 млрд. Всего тогда в мире было 587 миллиардеров, общий капитал - 1918 млрд. Доля России и по числу и по капиталу - около 6%, и в мировом зачете по обеим номинациям она занимала 3-е место после США и Германии.

В 2021-м общий капитал 123 российских миллиардеров - 606 млрд. Всего в мире - 2755 миллиардеров, капитал - 13 трлн. Доля России - около 4,5% и по числу, и по капиталу. Это 4-е место по капиталу (после США, КНР, Германии) и 5-е место по числу миллиардеров (те же страны и Индия). Ну а если говорить не о "командных", а о "личных" соревнованиях, то результаты России куда скромнее. Ходорковский - первый лидер первого списка "Форбс" в мировой табели о рангах стоял на 19-м месте, Мордашов, возглавивший российских миллиардеров сегодня, - на 51-м месте. Высший результат показал в 2008-м Дерипаска - был девятым в мировом рейтинге.

2008-й был вообще "Пиком Капитализма" в России. Конечно, бизнес каждый делает в одиночку (со своей командой), отчаянно конкурируя с соседями. Это так же верно, как обратное утверждение - прилив поднимает все лодки, отлив - опускает. Так вот с 1999 по 2008-й в России был даже не прилив, а, можно сказать, Вертикальный Взлет (который, понятно, касался не только "форбсов", но всего общества, доходов, уровня жизни). "По числу миллиардеров Россия уверенно вышла на второе место в мире и теперь вряд ли его уступит. Погоня за США продолжается" ("Форбс", 2008). Да, 100 русских миллиардеров стоили в 2008 г. 522 млрд. Для сравнения: в тот год во всем ЕС было 198 миллиардеров, общее состояние - 868 млрд, в 1,7 раза больше, чем в России, а в Азии и Австралии - 211 миллиардеров, общее состояние - 804 млрд, в 1,5 больше, чем в России.

Сейчас, через 13 лет, капитал миллиардеров только в 4 самых крупных европейских странах в 2,5 раза больше, чем в РФ, а в странах Азии - в 6,5 раза больше, чем в России.

Все сказанное, конечно, не только "светская хроника" из "их жизни", не только мировой чемпионат по бегу в золотых мешках. Ведь описывая Острие можно что-то понять и про весь Конус Бизнеса.

Из 200 бизнесменов только 21 работают в областях "новой экономики"

Да, наш олигархически-рентно-сырьевой капитализм блестяще стартовал, эффектно прошел "мягкий грунт" - Золотым веком стал восстановительный рост российской "новой рыночной экономики" после провала 1990-х в ситуации общего прилива Мировой Экономики нулевых годов. Тогда казалось, что "вот сейчас все только начинается"...

Но Праздник Жизни кончился в кризис 2008-го, а на "второй рывок" сил все не находится. Поэтому Россию за последовавшие годы по темпам роста обошли не только соседи по БРИКС (даже в "неудачливой Бразилии" капитал миллиардеров с 2004-го вырос в 18 раз), но и европейские страны "старого капитализма".

Причин тут, конечно, много, не берусь перечислять. Но кое-что видно по тому же "Форбс-21": из 200 бизнесменов только 21 работают в областях "новой экономики" (интернет, интернет-торговля, программное обеспечение, производство электромобилей, лазеры, IT, компьютерные игры), и из них лишь про 8 написано, что они живут в России.