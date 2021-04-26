Экс-глава Липецкого фонда капремонта осужден за мошенничество

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор экс-главе регионального Фонда капитального ремонта. Напомним, что его обвиняли в мошенничестве с кредитами, которые были взяты в "Липецккомбанке".

В прокуратуре региона напомнили, что два кредитных договора были заключены в 2013 и 2014 года на сумму 15 и 20 миллиона рублей. Однако в банке получили лишь 4,5 миллиона рублей в качестве платежей, затем поступления прекратились.

Банк подал иск о взыскании задолженности, на что бывший руководитель Фонда ответил, что к кредитам непричастен, а его подписей на договорах и кассовых ордерах нет. И теперь свою вину в мошенничестве он не признал, отметив, что, возможно, сам стал жертвой неправомерных действий как бывших сотрудников банка, так и своего партнера.

При этом, как отметили в прокуратуре, предъявленные доказательства позволили суду сделать вывод о том, что обвинение экс-руководителя Фонда в мошенничестве обоснованно. Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.