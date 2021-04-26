Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" стал триумфатором премии "Ника"

Церемония вручения 34-й национальной кинематографической премии "Ника" длилась более семи часов. Еще бы, ведь вручались награды за два года сразу - за 2019-й и 2020-й. Организаторы выстроили действие следующим образом: в каждой из номинаций вначале объявляли победителя 33-й премии, а затем - 34-й. И только две номинации разделили и за каждую вручали крылатую статуэтку отдельно: это награды за лучшую режиссуру и лучший игровой фильм. Триумфатором за 2019-й год стал Андрей Смирнов со своей картиной "Француз". Он получил премию в обеих важнейших категориях. За 2020-й - Андрей Кончаловский с картиной "Дорогие товарищи!".

Таким образом, "Ника" в этот раз прозвучала как наш ответ "Оскару", тем более, что премии вручались в 2021-м году в один день. Как известно, фильм "Дорогие товарищи!" был выдвинут от России на "Оскар", но в номинацию не вошел. Популярная группа "Актеры дубляжа", без которой сегодня не обходится ни одна уважающая себя российская премия, хорошо пошутила со сцены на "Нике" по этому поводу: "Ника" - то же самое, что и "Оскар", только русские получают "Нику" чаще". Картина "Дорогие товарищи!" за 2020-й год была обласкана крылатой богиней Победы еще несколько раз. Юлия Высоцкая стала обладательницей "Ники" за лучшую женскую роль. Правда, она разделила эту награду с Чулпан Хаматовой - главной героиней фильма "Доктор Лиза". Еще одна "Ника" у этой картины Андрея Кончаловского - за лучшую работу звукорежиссера - Полина Волынкина.

За что стоит похвалить особо тех, кто сделал "сдвоенную "Нику" - за то, что также не пожалели времени и достойно помянули всех ушедших за два года - от Жванецкого до Грачевского. Зал на протяжении всего мемориального блока стоял на ногах, отдавая дань памяти ушедшим. По словам организатора церемонии Ирины Ильичевой, видеоряд - это 60 человек. Преподнести это достойно было нелегкой задачей. На "Нике" не отказались и от традиционного капустника. Его главной героиней была Елена Малышева, а шутки касались коронавирусной инфекции. Например, про узбеков, которые хотели изобрести вакцину, но получался плов, или про многодетную мать, которая осталась в самоизоляции дома с детьми и изобрела вакцину на четвертый день. После капустника бессменный ведущий "Ники" кинорежиссер Юлий Гусман рассказал о том, что юморист Аркадий Инин, к сожалению, сейчас находится в больнице с диагнозом COVID-19. Зал выразил Инину поддержку теплыми аплодисментами.

Еще одним достоинством "Ники" было то, что в церемонию включили фрагменты видеозаписей прошлых лет. На экране оживали Юрий Никулин (в этом году отмечается его столетие), Ролан Быков, Петр Тодоровский и другие. Архивы "Ники" бесценны, история премии грандиозна, пусть она вручается не как "Оскар" в 91-й раз, а всего лишь в 34-й.

Много души и изобретательности вложили в церемонию те, кто делал "Нику" - запасной год пошел на пользу фантазии. Так, было вручено несколько специальных призов. Награду Елене Стишовой "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" вручил главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Он рассказал, что Елена Михайловна подготовила новую книгу, которая скоро выйдет к читателям. Премию "За вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа киноакадемики присудили режиссеру-мультипликатору Леониду Шварцману. Вручал статуэтку Юрий Норштейн. Актриса Юлия Снигирь получила "Нику" "За исполнение роли в международном телевизионном проекте "Новый папа" Паоло Соррентино". Итальянский посол, вручая ей приз, сказал, что не может быть хороший итальянский фильм без России. Снигирь произнесла, что ее первая кинопремия вручена за роль в иностранном фильме, хотелось бы, чтобы так же было и в России. Андрей Кончаловский вручил Рустаму Ибрагимбекову "Нику" имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство". В специальной номинации "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" "Нику" получил сериал Бориса Хлебникова "Шторм" за 2019-й год, а за 2020-й - сериал "Волк" режиссера Геннадия Островского. Последний снят по книге писателя Александра Терехова "Каменный мост". "Я думал, что делаю сериал про прошлое, а оказалось - про будущее", - сказал, получая приз, Островский.

Счастливчики, победоносцы, лауреаты "Ники" за 2020-й год - это и Михаил Сегал (премия за лучший сценарий - фильм "Глубже!"), Александр Паль как лучший актер за главную роль в этой же картине, Сергей Дрейден - лучшая мужская роль второго плана, очень достойная работа в фильме Андрея Зайцева "Блокадный дневник", оператор этого же фильма Ирина Уральская также признана лучшей в своем деле. Татьяна Догилева, великолепно сыгравшая бомжиху в ленте "Доктор Лиза", стала обладательницей "Ники" за лучшую женскую роль второго плана. Композитор Анна Друбич получила сразу две "Ники" сразу за два года и каждую за творческий союз с Валерием Тодоровским - фильмы "Одесса" и "Гипноз". Три награды у "Серебряных коньков" - лучшая работа режиссера монтажа (Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов), лучшая работа художника (Александр Загоскин) и лучшая работа художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева, Галя Солодовникова). Открытием 2020-го года назван режиссер фильма "Китобой" Филипп Юрьев. Лучшим неигровым фильмом признан "Котлован" Андрея Грязева, а лучшим анимационным - "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой, необычным способом рассказывающая о писателе Велемире Хлебникове.

"Долги" за 2019-й год отданы в виде признания коллег и золотистых памятных статуэток Константину Бронзиту - лучший анимационный фильм "Он не может жить без космоса", Александру Золотухину - Открытие года фильм "Мальчик русский". Зал взорвался аплодисментами, когда Александр благодарил своего учителя Александра Сокурова. Петр Шепотинник - лучший неигровой фильм "Хуциев. Мотор идет!". Фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кочаловского, "Одесса" Валерия Тодоровского победили в разных номинациях (полный список лауреатов можно посмотреть на сайте киноакадемии). Писатель Дмитрий Глуховский, получая "Нику" за лучший сценарий 2019-го года (фильм "Текст"), отметил со сцены, как важно, чтобы кино говорило правду. Эти слова могли бы быть слоганом-девизом всей церемонии "Ника", на которой каждый присутствующий говорил или думал то же самое, но своими словами.