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26.04.2021 13:45

Глава Липецкой области поучаствовал в плоггинг-забеге

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр областного центра Евгения Уваркина приняли участие в плоггинг-забеге, посвященном международному дню Земли и организованному в рамках Всероссийского субботника. Вместе с ними в Каменном логу собрались еще около 150 человек. Многие приходили семьями, коллективами и для забега объединялись в команды. Игорь Артамонов поприветствовал участников забега и пожелал всем успехов.

- Рад, что вас не испугала погода, - отметил Игорь Артамонов. - Здорово, что есть люди, которые хотят, чтобы наш город и наша область стали чище, красивее. Я здесь первый раз, место прекрасное и для отдыха, и для занятий спортом. Мы уже обсудили с мэром, что на следующий год вместе с жителями решим, что здесь сделать. Все мы знаем, что наш город нуждается в уборке, и сегодня нам нужно сделать один шаг для того, чтобы Липецк был самым чистым и самым красивым. Успехов нам в труде!

Фото: Администрация Липецкой области
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Перед стартом для всех участников провели разминку тренеры городского детско-юношеского центра "Спортивный". Всем выдали номера, перчатки и мешки для мусора. Дети бежали 600 метров, взрослые - 1100 метров, собирая по маршруту различные отходы. Во время уборки Игорь Артамонов отметил, что много мусора скопилось на склонах лога со стороны гаражного кооператива.

- Так нельзя. Надо беречь наш город в чистоте, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Надо проводить субботники и призывать к сохранению чистоты других. Мэру предстоит поработать с собственниками гаражей. Недопустимо так относиться к природе.

На финише все участники получили медали. Также здесь провели творческий конкурс "Артефакт": участникам забега предложили найти необычные предметы и придумать о них увлекательную историю. Кроме пластикового мусора в мешках дети принесли к финишу покрышки, мягкие игрушки, терку, пассатижи, кастрюлю, пластмассовую корону.

Все участники поблагодарили организаторов плоггинг-забега - департамент по физической культуре и спорту города Липецка, строительную компанию "ОДСК Липецк", ГДЮЦ "Спортивный", общественное движение "Сделаем", беговой клуб "Lipetsk run club". Партнерами стали депутат областного Совета Сидоров Антон, отдел охраны окружающей среды города Липецка, "Эко-пром Липецк", Центр защиты и помощи семьям.

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