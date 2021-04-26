Москва ждет до 250 тысяч человек на праздничные молитвы в Ураза-байрам

У мусульман продолжается месяц поста - священный Рамадан. Приближается ночь Предопределения - с 2 на 27 число поста, когда верующим был ниспослан Коран. В 2021 году наступление священной ночи приходится на 9 мая. Затем 13 мая наступает Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.

"Ночь Предопределения для верующих, - говорит муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, - это время, когда молитвами предопределяется судьба человека на год".

Как сообщил Альбир Крганов, на Ураза-байрам "ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сохранятся, но ситуация немного улучшилась". Он сказал, что запреты на проведение молитв в мечетях сняты, но "ограничения останутся": мечети будут проводить праздничные службы с соблюдением социальной дистанции, ограничением числа молящихся и соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. При этом, как заметил муфтий Москвы, не менее 250 тысяч человек рассчитывает принять Москва на праздничные молитвы в связи с Ураза-байрамом. Молитвы будут проходить на четырех площадках. А вот с проведением хажда - паломничества мусульман к святым местам в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) - ясности пока нет.

Хадж, как ожидается, должен пройти с 17 июля по 22 июля 2021 года. Однако не решены важные технические вопросы его проведения. Саудовская Аравия ввела ряд ограничений из-за пандемии. Первое ограничение - в страну возможны только прямые авиаперелеты, а у России нет прямого авиасообщения с этой страной, а на чартеры нет "согласованных документов". Второе - российская вакцина против коронавируса пока не включена в число вакцин, разрешенных ВОЗ для вакцинирования в Саудовской Аравии. Третье - въезд в Саудовскую Аравию запрещен лицам старше 60 лет, которых среди паломников традиционно много. Четвертое - до сих пор не определены квоты на посещение и не открыто бронирование мест в отелях.

"Будем надеяться, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по всем этим непростым вопросам, и хадж все-таки состоится, но надо быть готовым к любому развитию событий", - сказал Альбир Крганов.