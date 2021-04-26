Москвичей предупредили о грядущих заморозках и снеге

Ночью на вторник в Москве будет холодно и неуютно - ожидается температура в диапазоне -1...1 градусов, то есть возможны заморозки, а также дождь и мокрый снег. Осадки в виде дождя продолжатся и днем, хотя столбики термометров поднимутся до 7...9 градусов в Москве и 4...9 по области.

Такой прогноз сделали в Гидрометцентре РФ. Там предупредили, что потеплеет в столице только к концу последней недели апреля, однако вместе с теплом придут и дожди.

Ночь на среду синоптики обещают тоже холодной - будет дождь и 1...3 градуса тепла, а в Подмосковье возможны заморозки до - 2 градусов. Дождливо будет и днем, воздух в мегаполисе прогреется до 9...11 градусов

"В четверг, 29 апреля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 2...4 градуса, по области -1...4. Днем в Москве 12...14 градусов, по области 9...14. В пятницу, 30 апреля, временами дождь, ночью 0...5 градусов, днем 10...15", - прогнозируют в Гидрометцентре.

В ночь на 1 мая тоже ожидается дождь, будет около 4...9 градусов, а днем погода станет более весенней - потеплеет до 11...16 градусов.