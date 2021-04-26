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26.04.2021 16:42

На Нововоронежской АЭС побывал посол Бангладеш

Посол Народной Республики Бангладеш убедился в качестве профессиональной подготовки специалистов для АЭС "Руппур"
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Нововоронежскую АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") в составе делегации посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш Ахсан Камрул. Цель визита - укрепление российско-бангладешского сотрудничества в области использования атомной энергии.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Директор Владимир Поваров и специалисты Нововоронежской АЭС рассказали высокому гостю о текущем состоянии действующих энергоблоков НВАЭС и особенностях эксплуатации энергоблоков поколения "3+" с реакторами ВВЭР-1200.

В рамках визита посол посетил блочный пункт управления (БПУ), машинный зал, центральный щит управления, закрытые распределительные устройства КРУЭ-500 инновационного энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС.

Господину Камрулу был продемонстрирован учебно-тренировочный пункт (УТП), где в рамках двустороннего договора нововоронежские специалисты осуществляют подготовку персонала АЭС "Руппур". Более 1500 бангладешских атомщиков пройдут обучение и стажировку на Нововоронежской АЭС до конца 2022 года.

Также представители делегации посетили практическое занятие будущих бенгальских инженеров по управлению спецводоочисткой, которое проводили инструкторы Технической академии Росатома.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Нововоронежская АЭС - первая атомная станция, которую я посетил, и для меня это замечательный опыт, потому что АЭС "Руппур" в Бангладеш строится по такому же проекту. Я получил полную картину того, как будет выглядеть будущая атомная станция в моей стране. Мы отправили на обучение в Нововоронеж своих лучших специалистов, и у меня есть полная уверенность: здесь они получат неоценимый опыт и фундаментальные знания", - отметил Ахсан Камрул.

Напомним, что АЭС "Руппур" - это эволюционный российский проект АЭС большой мощности с энергоблоками поколения III +, который полностью соответствует всем международным требованиям. Атомная электростанция в Бангладеш позволит решить проблему нехватки электроэнергии в регионе и обеспечит его новыми рабочими местами.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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