Началось благоустройство территории возле нового вокзала "Восточный"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 гектара. Как рассказал Петр Бирюков: "Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта".

Для обеспечения безопасности пешеходов запланирована установка новых фонарей с энергосберегающими лампами. "В третьем квартале стартуют работы по организации удобных подъездных путей к вокзалу "Восточный", - подчеркнул Петр Бирюков. - На проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем, обустроят парковки. Для пассажиров общественного транспорта установим два современных остановочных павильона".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тысяч квадратных метров газона, установят 33 новых фонаря, лавочки и урны. Начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ огородят, для пешеходов организуют удобные проходы.

Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.