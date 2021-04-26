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26.04.2021 19:15
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабы Навального"

Текст: Иван Егоров

Решением прокурора Москвы приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального" до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о запрете деятельности общественного движения в связи с осуществлением экстремисткой деятельности.

Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании экстремистскими "Штабов Навального", "ФБК" и "ФЗБГ"

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, это решение принято на основании закона "О противодействии экстремистской деятельности". Кроме того, по ее словам, в Мосгорсуд также подано заявление о приостановлении деятельности некоммерческих организаций "ФБК" и "ФЗПГ", признанных ранее иноагентами.

Как объяснили в прокуратуре, поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля 2021 года.

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