Росстат: В первом квартале построили на 15% больше жилья, чем год назад

На 15,4% больше жилья, чем год назад, было построено в I квартале нынешнего года. По данным Росстата, с начала года было введено в эксплуатацию 17,8 млн кв. м многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Появилось 228 тысяч квартир.

"Мы видим позитивную тенденцию и по количеству выданных разрешений на строительство, что говорит о том, что застройщики готовы начинать новые проекты, а значит, будет увеличиваться объем предложения на рынке, что является ключевым фактором увеличения доступности жилья для россиян", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Больше всего жилья было построено в Московской области (10,9% от всех новостроек страны), Москве (6,4%), Ленинградской области (6%), Татарстане (5%) и Краснодарском крае (4,9%). Значительные объемы новостроек появились также в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Самарской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях. В этих 12 регионах было возведено более половины нового жилья - 9,7 млн. кв. м.

Вместе с тем в ряде регионов ввод жилья снизился по сравнению с тем же периодом 2020 года. В Москве - на 22,5%, Ростовской области - на 15%, Нижегородской области - на 13,9%, Краснодарском крае - на 8,9%. В Санкт-Петербурге, напротив, количество новостроек увеличилось в 2,6 раза, в Хабаровском крае - в 3 раза, в Чечне - в 2,1 раза, в Архангельской области - вдвое.

Население построило более половины жилых домов - 54,5%, 72,2 тысячи домов общей площадью 9,7 млн кв. м. Это на 21% больше, чем в начале 2020 года.

В Республиках Алтай, Коми и Тыва, Карачаево-Черкессии, Курганской и Тюменской (без автономных округов) областях, Ямало-Ненецком АО и Севастополе доля индивидуального домостроения колеблется от 90,4% до 99%. В Ингушетии, Еврейской АО, Ненецком АО, Магаданской и Орловской областях все новостройки относятся к индивидуальным домам.

"Увеличение темпов ввода - это ответ на принятые в прошлом году меры господдержки, которые продолжают действовать и сегодня. Для сохранения положительной динамики на рынке жилой недвижимости целесообразно продолжать поддержку важнейших сегментов и формировать новые точки роста", - считает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Одной из точек роста может стать поддержка индивидуального строительства, считает глава ведомства, поскольку популярность индивидуального жилищного строительства растет.