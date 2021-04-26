С выставки в Москве украли кольцо стоимостью четверть миллиона рублей

"Кража века" произошла на 46-м Российском антикварном салоне, который проходил с 21 по 25 апреля в Гостином дворе на Ильинке, дом 4.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщило о пропаже в последний день выставки кольца белого золота с бриллиантом стоимостью 250 тысяч рублей. Вес бриллианта - 0,5 карата.

Впрочем, дело даже не в стоимости и не культурной ценности пропажи, а в самом факте - как правило, такие форумы охраняются очень тщательно с применением новейших систем безопасности.

Известно, что кольцо пропало в период с 14 до 18 часов со стенда №3/4.

Этот салон - арт-событие, которое собирает ценителей антикварного искусства со всего мира. Если стоимость стандартного входного билета на выставку в Гостином дворе - 800 рублей, то цену на салон озвучивали отдельно.

Украденное кольцо экспонировалось в разделе "Ювелирное искусство".

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Версии произошедшего пока не озвучиваются. Предполагается, что сигнализация не отключалась. Возможно, если это действительно была кража, в ней мог участвовать кто-то из персонала.