Следователи допросят врачей московской больницы, где издевались над пациенткой

В Москве возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента в одной из больниц. Несколько дней назад в интернете появилось видео, как медсестры кричат на 62-летнюю пациентку и бьют ее.

Уже известно, что женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение. По поручению главы СК Александра Бастрыкина следователи выехали в больницу, провели осмотр, установили людей, которые знали о происшествии. Посмотрели записи видеокамер и изъяли медицинские документы пенсионерки.

Расследованием занимается Измайловский межрайонный отдел следственного управления по ВАО столичного ГСУ СК.