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26.04.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Триста тысяч объектов недвижимости попадут под дачную амнистию в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Порядка 10 процентов дачных домов на территории Подмосковья до сих пор не поставлены на регистрационный учет. Речь идет о более чем 300 тысячах объектах недвижимости, сообщил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Фото: Руслан Шамуков/ ТАСС
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Все они подпадают под дачную амнистию - упрощенный порядок регистрации прав на имущество. Разин напомнил о плюсах, которые получают владельцы недвижимости после ее регистрации. В их числе - возможность прописки в зарегистрированном доме, полная компенсация стоимости недвижимости в случае, если землю под ней изымут для государственных нужд, понижающий коэффициент при оплате электроэнергии, быстрое оформление любых сделок с недвижимостью. Кроме того, с 2021 года у работающих граждан появилась возможность получить имущественный налоговый вычет размером до 260 тысяч рублей на садовый дом.

"В этом году по дачной амнистии мы планируем зарегистрировать не менее 100 тысяч таких объектов", - заявил Разин на видеосовещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов. А чтобы дело пошло быстрее, Московское областное БТИ предоставит гражданам 10-процентную скидку на все виды работ, необходимых для постановки объекта недвижимости на учет.

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