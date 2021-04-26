В "Царицыне" открывается выставка "Под маской Венеции"

Во вторник музей-заповедник "Царицыно" превратится в маленькую Венецию. Здесь открывается выставка, посвященная самому романтичному городу мира, который в этом году отмечает 1600-летие. В залах "Хлебного дома" москвичи увидят настоящее венецианское казино, будуар светской дамы и... тюрьму - отсыл к жизни и приключениям всемирно известного авантюриста и донжуана Джакомо Казановы. Что еще интересного можно увидеть на выставке, в интервью "РГ" рассказала директор музея-заповедника Елизавета Фокина.

Елизавета Борисовна! Как получилось, что Венеция приехала именно к вам, в "Царицыно"?

Елизавета Фокина: А тут множество исторических параллелей. Наш пейзажный парк и архитектурный ансамбль строился по указанию Екатерины II как увеселительная резиденция в конце XVIII века. Громкая музыка и фейерверки - все это созвучно настроению венецианского карнавала. Декор и причудливые формы построек Василия Баженова перекликаются с деталями палаццо на берегах Большого канала. Мы мечтали, что венецианская сказка будет рассказана именно в нашем музее.

Резиденция строилась как раз в то время, когда Венецианская республика лишилась былого влияния и вела осторожную политику, став центром роскоши, свободы, развлечений и карнавалов. То есть Венеция для Европы была примерно таким же оазисом, как и "Царицыно" для императорского двора.

Венеция к тому же город на воде. А в "Царицыно" - целый каскад прудов. Наконец, один из самых известных жителей Венеции Джакомо Казанова, бывал в России, есть документальные свидетельства его встречи с Екатериной II. Так что у нас с Венецией очень много общего.

Как вам удалось организовать выставку? Вы же, получается, через всю Европу везли уникальные артефакты.

Елизавета Фокина: Давно мечтали о крупном международном проекте! Переговоры с коллегами из Венеции начали еще за год до пандемии. Мы как раз были в этом замечательном городе на биеннале современного искусства. Венецианские коллеги с удовольствием откликнулись! Фонд музеев Венеции передал нам более 100 экспонатов. Это предметы одежды - женские платья, камзол XVIII века, посуда и предметы быта венецианцев, живописные полотна, муранское стекло и, конечно, атрибуты карнавалов, которые в Венеции проводились с XI века. Экспонаты везли на катерах, специально оборудованных автомобилях, паромом. Для таможни нужно было оформлять разрешения на ввоз и вывоз культурных ценностей. Такую экспедицию обычно сопровождают сотрудники музеев, но тут вмешалась пандемия. Передавали все с помощью Zoom.

Венеция для Европы была таким же оазисом, как и "Царицыно" для императорского двора

Что там самое удивительное? Наверняка карнавальные атрибуты!

Елизавета Фокина: Карнавал - почти вся Венеция в этом слове! Порой он длился по полгода. Во время карнавалов действовали особые правила. Были, например, такие маски, которые до неузнаваемости меняли не только внешность, но и голос человека! На таком карнавале могли веселиться бок о бок даже господин с собственным слугой.

Что же, город все время веселился?

Елизавета Фокина: О нет, Венеция многообразна! Блеск и нищета, карнавалы и тюрьмы - все это причудливо соединилось в судьбе города. Поэтому мы и поделили выставку на две части. Пойдешь в одну сторону - окунешься в мир карнавалов, заглянешь в будуар дамы. Венецианки были очень образованными, блестяще знали географию и другие науки. Ночи в Венеции - царство балов и веселья, дамы просыпались только к 10 часам. Занятия, хлопоты, обязательно обед в компании мужа и его друзей, весьма важных чиновников. Вечером муж занят! В театр тогда дама едет с поклонником, которого после спектакля сразу же провожают. А дальше - бал.

Второй путь на нашей выставке - "порочный". Например, отдельный зал будет посвящен азартным играм. Венеция была единственным городом в Европе, где они были разрешены. Посетители узнают, что традиция игорных домов зародилась именно в Венеции. Первое в Европе подобное заведение заработало в 1638 году в левом крыле церкви Сан-Моизе. Оно и стало прообразом европейских казино, открывшихся впоследствии. В Венеции казино были даже на гондолах! Среди экспонатов, которые представят на выставке, игральные карты, наборы и доски для настольных игр. Чем часто заканчивалось увлечение игрой? Тюрьмой! Это уже отсылка к все тому же герою Джакомо Казанове, которому каким-то невероятным образом удалось сбежать из заточения. Кстати, посетители увидят книгу "История моего побега из тюрем Венецианской республики, что прозываются Пьомби", написанную самим Казановой. Она была издана в Германии, в Лейпциге, в 1788 году.

Наверняка ожидается ажиотаж среди желающих попасть на выставку. Что сделано для безопасности от коронавируса?

Елизавета Фокина: Да, интерес к выставке огромен. Попасть на экспозицию "Под маской Венеции" можно будет с 27 апреля по 29 августа, конечно, в масках и перчатках. Билеты продаем только по сеансам. Надеемся, что все пройдет благополучно.