В Калуге почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года в результате аварии при разрушении 4-го энергоблока станции произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. В ликвидации последствий принимали участие около 600 тысяч военных и гражданских специалистов, в том числе 3 тысячи калужан.

В митинге памяти приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат городской думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, руководители подразделений городской управы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС из Калуги и Калужской области, преподаватели и учащиеся калужских школ, кадеты профтехучилищ, представители общественных организаций и жители Калуги.

"Со времен чернобыльской трагедии прошло уже 35 лет. В далеком 1986 году не удалось удержать под контролем мирный атом, все мы ощутили результаты этой трагедии. Если бы не подвиг 600 тысяч ликвидаторов со всего Советского Союза, ущерб мог быть намного страшнее: было бы больше жертв, зона заражения была бы намного крупнее, - отметил в своем выступлении Юрий Моисеев. - Наши офицеры, солдаты и гражданские специалисты, проявили чудеса героизма. Работая в нечеловеческих условиях, они смогли минимизировать последствия катастрофы. Всем, кто погиб в результате аварии и устранения ее последствий, низкий поклон и вечная память".

Глава городского самоуправления пожелал участниками ликвидации Чернобыльской аварии здоровья, сил, терпения и благополучия. Собравшиеся возложили цветы к памятнику ликвидаторам.