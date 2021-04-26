В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды

Информационный сервис с датами планового отключения горячей воды запустили московские энергетики.

На сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" можно узнать даты для своего дома. Достаточно вбить адрес в поисковую строку.

"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", - рассказал ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Также сроки и даты отключения можно уточнить по телефону в Едином диспетчерском центре: +7 (495) 539-53-53.

Отключения начнутся с 11 мая. Максимальный срок отключения не превысит 10 календарных дней. Это необходимо для профилактических работ на теплосетях и для подготовки к отопительному сезону.