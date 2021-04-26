В Серпухове ликвидировали нарколабораторию

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о ликвидации нарколаборатории, организованной в строительной бытовке в деревне Петрухино в Серпуховском городском округе.

Полиция выяснила, что в нарколаборатории изготавливали синтетические наркотики. Полицейскими обнаружены пакеты с мефедроном, химические реагенты, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы и средства индивидуальной защиты.

Пока задержаны двое "химиков", оба взяты под стражу. Сейчас устанавливают их сообщников.