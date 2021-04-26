В Воронеже издан первый в России каталог фейков

Выпущенное Воронежским госуниверситетом учебное пособие "Маркеры фейка в медиатекстах" заняло первое место на IV Международном конкурсе Professional Stars 2020-2021. Написали пособие два профессора ВГУ - Алла Шестерина с журфака и филолог Иосиф Стернин, а помогали им четыре студента, котоые искали объекты для исследования в прессе и соцсетях.

- Издание предназначено в первую очередь для журналистов, а также специалистов по лингвокриминалистике (лингвистической экспертизе текстов). Однако умение отличать фейковые новости от настоящих пригодится и любому современному человеку, - рассказал один из авторов исследования, доктор филологических наук Иосиф Стернин.

Авторы выделяют 82 маркера фейков в новостных, рекламных текстах и сообщениях соцсетей: от грубой лжи до чуда современных технологий, замены в видеороликах человеческого лица на другое с сохранением мимики. Вот лишь некоторые признаки, позволяющие понять, что читателю или зрителю "полощут мозг" и "втирают очки" одновременно:

- сообщение содержит информацию, призванную вызвать сильные эмоции: предсказан конец света, жуткая история (известной личности);

- отсутствие ссылок на источники информации: говорят, стало известно, очевидцы утверждают и подобное;

- прогнозирование событий по катастрофическому сценарию: коронавирусом переболеет 90 процентов населения земного шара, апокалипсис уже наступил;

- конспирологическая аргументация, ссылки на некий заговор, тайный глобальный план: десятилетиями от нас скрывали, медики проболтались, кто на самом деле, как врачи оберегают себя любимых от;

- подложные фотографии: во время пожаров в Сибири некоторые СМИ использовали снимки горящих бразильских лесов. Проверить подлинность фото можно с помощью поиска по картинкам;

- присутствие в тексте грамматических ошибок, использование сленговых жаргонных выражений;

- раскрытие тайны или предостережение в заголовке: в это невозможно поверить, но, раскрыта причина, все ахнули, узнав, что;

- простота решения проблемы: чтобы избавиться от… я всего лишь,.. простой способ похудеть, найден главный враг диабета;

- использование вопросительных знаков в громких заголовках: "Самоубийство легендарного рок-музыканта?".

Умение отличать фейковые новости от настоящих пригодится любому человеку

Хватает жульничества и в коммерческих текстах. Здесь их цель иная: не просто задурить аудиторию, но и подтолкнуть ее к конкретным действиям, покупке товара или услуги, оформлению кредита и так далее.

С большой осторожностью стоит относиться к предложениям простого и быстрого способа решения тяжелых проблем со здоровьем: это вылечит за секунду, вот что спасет, медики назвали средство... Зачастую ловушкой является и предлагаемый способ сэкономить: аптеки скрывают копеечное средство, больше нет необходимости тратиться на, этот способ сэкономит вам...

Объявление о резком снижении цены или ликвидации магазина - тоже повод насторожиться. А характеристики товара и впечатления от него укладываются в пару малоинформативных фраз: "очень доволен, всем рекомендую", "спасибо, что решили мою проблему" и тому подобное.

- Присутствие одного и даже нескольких маркеров фейка не означает со 100-процентной гарантией, что сообщение в целом является фейком. Анализ носит вероятностный характер и предоставляет возможность заподозрить ложь или недоговоренность, усомниться в истинности информации, дает стимул проверить факты самостоятельно, - подчеркнул Стернин.