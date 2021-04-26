В Воронеже издан первый в России каталог фейков

- Издание предназначено в первую очередь для журналистов, а также специалистов по лингвокриминалистике (лингвистической экспертизе текстов). Однако умение отличать фейковые новости от настоящих пригодится и любому современному человеку, - рассказал один из авторов исследования, доктор филологических наук Иосиф Стернин.
Авторы выделяют 82 маркера фейков в новостных, рекламных текстах и сообщениях соцсетей: от грубой лжи до чуда современных технологий, замены в видеороликах человеческого лица на другое с сохранением мимики. Вот лишь некоторые признаки, позволяющие понять, что читателю или зрителю "полощут мозг" и "втирают очки" одновременно:
- сообщение содержит информацию, призванную вызвать сильные эмоции: предсказан конец света, жуткая история (известной личности);
- отсутствие ссылок на источники информации: говорят, стало известно, очевидцы утверждают и подобное;
- прогнозирование событий по катастрофическому сценарию: коронавирусом переболеет 90 процентов населения земного шара, апокалипсис уже наступил;
- конспирологическая аргументация, ссылки на некий заговор, тайный глобальный план: десятилетиями от нас скрывали, медики проболтались, кто на самом деле, как врачи оберегают себя любимых от;
- подложные фотографии: во время пожаров в Сибири некоторые СМИ использовали снимки горящих бразильских лесов. Проверить подлинность фото можно с помощью поиска по картинкам;
- присутствие в тексте грамматических ошибок, использование сленговых жаргонных выражений;
- раскрытие тайны или предостережение в заголовке: в это невозможно поверить, но, раскрыта причина, все ахнули, узнав, что;
- простота решения проблемы: чтобы избавиться от… я всего лишь,.. простой способ похудеть, найден главный враг диабета;
- использование вопросительных знаков в громких заголовках: "Самоубийство легендарного рок-музыканта?".
Хватает жульничества и в коммерческих текстах. Здесь их цель иная: не просто задурить аудиторию, но и подтолкнуть ее к конкретным действиям, покупке товара или услуги, оформлению кредита и так далее.
С большой осторожностью стоит относиться к предложениям простого и быстрого способа решения тяжелых проблем со здоровьем: это вылечит за секунду, вот что спасет, медики назвали средство... Зачастую ловушкой является и предлагаемый способ сэкономить: аптеки скрывают копеечное средство, больше нет необходимости тратиться на, этот способ сэкономит вам...
Объявление о резком снижении цены или ликвидации магазина - тоже повод насторожиться. А характеристики товара и впечатления от него укладываются в пару малоинформативных фраз: "очень доволен, всем рекомендую", "спасибо, что решили мою проблему" и тому подобное.
- Присутствие одного и даже нескольких маркеров фейка не означает со 100-процентной гарантией, что сообщение в целом является фейком. Анализ носит вероятностный характер и предоставляет возможность заподозрить ложь или недоговоренность, усомниться в истинности информации, дает стимул проверить факты самостоятельно, - подчеркнул Стернин.