Россия и Индия готовят совместные инвестиции для Дальнего Востока и Арктики

Программа расширения инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике обсуждалась на рабочей встрече министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России Венкатешем Вармой.

Участники встречи отметили, что в 2020 году объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Индией вырос более чем на 5% и превысил 764 миллиона долларов. Регионы Арктической зоны РФ тоже нарастили обороты внешней торговли с индийскими партнерами на 12,6% - до 800 миллионов долларов. Из реальных совместных экономических проектов особо отмечены были два - в алмазогранильной отрасли в Приморье. Во Владивостоке резидентами свободного порта - индийскими компаниями "Кей Джи Кей" (KGK Group) и "М.Суреш Владивосток" (M.Suresh) - созданы ограночная фабрика и налажено производство бриллиантов.

Участники встречи говорили также о значительном потенциале, который имеется на Дальнем Востоке и в Арктике в других сферах. В частности, стороны продолжают переговоры об инвестициях в проекты по добыче коксующегося угля на Дальнем Востоке с наращиванием экспорта российской угольной продукции. Обсуждалось сотрудничество в сфере логистики (включая развитие Северного морского пути), кораблестроения, портовой инфраструктуры, строительства, здравоохранения, зеленой энергетики, туризма. По словам российского министра Алексея Чекункова, новой площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами должен стать Инновационный научно-технологический центр, ныне формируемый на острове Русский.

В свою очередь, индийский посол Венкатеш Варма особо отметил перспективы расширения сотрудничества в области образования. Индия ежегодно направляет на учебу в различные страны около 300 тысяч студентов, из которых в Россию приезжает лишь от 4 до 6 тысяч человек - в основном, для обучения по медицинским специальностям. По словам посла, студенческий поток может быть увеличен до 25 тысяч человек - при условии появления на Дальнем Востоке образовательных программ в таких востребованных у молодежи областях, как IT, международное право и других сферах.

В ходе встречи рассматривались перспективы развития морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи с целью наращивания грузооборота. Стороны также обсудили участие индийской делегации в предстоящем VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. На этом форуме предполагается утвердить ныне разрабатываемую Минвостокразвития и Национальным институтом трансформации Индии (НИТИ) совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики программу российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2020-2025 годы.