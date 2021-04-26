Спикер парламента Якутии призвал субсидировать авиаперевозки на Севере

Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев предложил субсидировать затраты на внутрирегиональные авиарейсы из федерального бюджета. С этим предложением он выступил на совещании в Совете Федерации по вопросам субсидирования авиационных перевозок как инструмента повышения транспортной доступности регионов.

Петр Гоголев отметил, что вопрос снижения стоимости авиабилетов на внутрирегиональных направлениях является крайне важным для жителей Якутии. Правительство республики субсидирует авиаперевозки по социально значимым маршрутам, но возможности казны региона весьма ограничены, поэтому объем льготных перевозок составляет лишь 10 процентов. А федеральный бюджет участия в программах субсидирования межмуниципальных маршрутов не принимает.

- Если взять экономически обоснованный тариф по маршруту Якутск - Батагай, авиабилет стоит 21201 рубль, Якутск - Саскылах - 34702 рубля. Это очень высокая стоимость авиабилета. Фактически она соотносится с ценой билета Якутск - Москва, - сказал Петр Гоголев.

Он предложил рассмотреть вопрос снижения затрат, которые влияют на цену авиабилета.

- В структуре тарифов доля затрат на авиатопливо достигает 39 процентов. При этом стоимость одной тонны авиакеросина в аэропорту Оленек составляет 99460 рублей, а в Ангарске топливо закупается по 40295 рублей. Разница в цене обусловлена необходимостью досрочного завоза авиатоплива и сложной логистикой доставки грузов в районы Крайнего Севера. Продолжительность доставки до места назначения составляет полтора года, - пояснил председатель парламента республики.

Он отметил, что субсидирование транспортных расходов по доставке авиакеросина до аэропортов назначения может снизить стоимость авиабилета примерно на пять процентов.

Существенно влияет на авиатарифы высокая стоимость аэропортового обслуживания. Здесь ситуация лишь ухудшается.

- Объем субсидий, получаемый ФКП "Аэропорты Севера" из федерального бюджета, ежегодно снижается. Так, в 2021 году по сравнению с уровнем 2019 года субсидии снижены на 18 процентов. Недостающий объем средств предприятие покрывает за счет увеличения собственных доходов, в том числе аэропортовых сборов. Так, тариф за доставку пассажиров к воздушному судну составляет от 1940 до 3456 рублей за единицу услуги, тариф за обеспечение заправки авиационным топливом - 4020 рублей за тонну, тариф за временную стоянку на аэродроме - от 300 до 2000 рублей. Ставки этого предприятия являются одним из самых высоких в России, - подчеркнул Петр Гоголев.

Он заявил, что увеличение субсидии для ФКП "Аэропорты Севера" и обнуление ставок на аэропортовое обслуживание позволят снизить стоимость авиабилетов на 15 процентов.

По итогам совещания выйдет протокол с рекомендациями для дальнейшей работы по повышению транспортной доступности регионов.

Петр Гоголев также поднял вопрос о том, что якутяне в отличие от жителей других дальневосточных регионов оказались лишены возможности приобретать субсидированные авиабилеты на рейсы в центральные города.

Как пояснил принявший участие в совещании заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Илья Белавинцев, ведомственная комиссия работает над тем, чтобы у жителей Якутии не было ограничений по вылетам. Он отметил, что планируется выделение дополнительных средств, в том числе для субсидирования маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Якутска и Читы, жители которой оказались в аналогичной ситуации.