В Якутии три человека пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Оймяконском районе Якутии произошло опрокидывание микроавтобуса. Различные травмы получили три пассажира, в том числе четырехлетний ребёнок

Информация о том, что в двух километрах от поселка Усть-Нера возле дороги лежит разбитый автомобиль, поступила в дежурную часть райотдела ГИБДД по телефону. В ходе проверки установлено, что 35-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Grand Hiace, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что в момент ДТП в салоне микроавтобуса помимо водителя находились три пассажира, в том числе четырехлетний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести. 43-летняя женщина доставлена в реанимацию. Маленький пассажир с сотрясением головного мозга госпитализирован в местную больницу. Детское удерживающее устройство в салоне иномарки отсутствовало. Сам водитель не пострадал.

Результат освидетельствования показал, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов мужчины, он выпил после автоаварии, при этом Правилами дорожного движения употреблять алкогольные напитки после ДТП до проведения освидетельствования запрещено.

"За нарушение этого пункта автомобилисту предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей", - отмечено в сообщении пресс-службы управления ГИБДД.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.