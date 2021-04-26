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26.04.2021 04:57
Рубрика: Происшествия

В Приморье спровоцированный людьми тигр напал на автомобиль

Текст: Ольга Журман

Вблизи приморского села Турий Рог тигр напал на преследовавшую его машину и сбил с ног перегородившую ему путь женщину.

Видеокадры о происшествии опубликованы в Instagram Центра "Амурский тигр". Хищника преследует машина, он убегает, сталкивается с женщиной и бежит дальше. Пострадавшая сразу встает.

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Специалисты Центра находятся в недоумении от поведения людей и полагают, что они повели себя неправильно. Люди на автомобиле зачем-то гонялись за тигром, провоцируя его на агрессию. Но животное проявило выдержку. Правда, зверь слегка помял автомобиль, "а женщину, зачем-то вышедшую преградить ему путь, аккуратно положил на землю", - отмечается в сообщении.

Тигра в итоге отловили прибывшие на место специалисты, жертв нет.

Считается, что хищник вышел из Китая в Россию, в районе села Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка. Погулял и пошел обратно в Поднебесную... Но попал в незнакомые места заплутал среди фермерских участков. Выход сразу не нашел и попал на глаза людям.

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