За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2687

2 Санкт-Петербург 706

3 Московская область 609

4 Ростовская область 234

5 Самарская область 184

6 Нижегородская область 177

7 Воронежская область 168

8 Иркутская область 132

9 Саратовская область 132

10 Красноярский край 114

11 Волгоградская область 111

12 Челябинская область 109

13 Свердловская область 109

14 Краснодарский край 104

15 Пермский край 101

16 Ставропольский край 101

17 Республика Крым 98

18 Республика Башкортостан 97

19 Пензенская область 91

20 Республика Саха (Якутия) 85

21 Ульяновская область 85

22 Брянская область 84

23 Ярославская область 83

24 Ленинградская область 83

25 Белгородская область 80

26 Алтайский край 79

27 Курская область 71

28 Кировская область 71

29 Новосибирская область 71

30 Архангельская область 70

31 Тверская область 69

32 Оренбургская область 69

33 Липецкая область 66

34 Кемеровская область 66

35 Астраханская область 64

36 Вологодская область 62

37 Омская область 62

38 Калининградская область 61

39 Владимирская область 61

40 Удмуртская Республика 59

41 Ивановская область 58

42 Тульская область 58

43 Калужская область 56

44 Республика Чувашия 55

45 Орловская область 54

46 Тамбовская область 54

47 Ханты-Мансийский автономный округ 54

48 Псковская область 51

49 Смоленская область 51

50 Тюменская область 51

51 Рязанская область 50

52 Республика Коми 40

53 Республика Дагестан 40

54 Республика Карелия 38

55 Республика Татарстан 38

56 Курганская область 36

57 Новгородская область 35

58 Забайкальский край 34

59 Республика Мордовия 31

60 Приморский край 29

61 Республика Бурятия 28

62 Кабардино-Балкарская Республика 25

63 Севастополь 24

64 Мурманская область 23

65 Костромская область 22

66 Томская область 22

67 Хабаровский край 20

68 Сахалинская область 19

69 Республика Хакасия 19

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

71 Республика Марий Эл 16

72 Карачаево-Черкесская Республика 13

73 Республика Адыгея 11

74 Амурская область 11

75 Республика Калмыкия 10

76 Республика Ингушетия 10

77 Чеченская Республика 10

78 Камчатский край 9

79 Республика Северная Осетия-Алания 9

80 Республика Алтай 3

81 Магаданская область 2

82 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 771 372 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02% За последние сутки подтверждено 356 смертей Москва 55 Санкт-Петербург 37 Нижегородская область 14 Краснодарский край 12 Самарская область 12 Свердловская область 12 Тульская область 10 Красноярский край 10 Ленинградская область 9 Ульяновская область 9 Воронежская область 8 Московская область 8 Алтайский край 8 Пермский край 7 Иркутская область 7 Орловская область 6 Смоленская область 6 Республика Чувашия 6 Пензенская область 6 Липецкая область 5 Архангельская область 5 Калининградская область 5 Псковская область 5 Ставропольский край 5 Ивановская область 4 Курская область 4 Тверская область 4 Вологодская область 4 Республика Крым 4 Волгоградская область 4 Удмуртская Республика 4 Челябинская область 4 Калужская область 3 Севастополь 3 Новосибирская область 3 Камчатский край 3 Белгородская область 2 Владимирская область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Республика Карелия 2 Мурманская область 2 Республика Адыгея 2 Астраханская область 2 Республика Башкортостан 2 Республика Мордовия 2 Оренбургская область 2 Саратовская область 2 Тюменская область 2 Кемеровская область 2 Омская область 2 Республика Бурятия 2 Хабаровский край 2 Рязанская область 1 Республика Коми 1 Республика Калмыкия 1 Республика Дагестан 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Чеченская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Забайкальский край 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 108 588 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек Москва 1125 Санкт-Петербург 834 Московская область 330 Псковская область 215 Нижегородская область 208 Ростовская область 203 Воронежская область 189 Самарская область 173 Республика Башкортостан 171 Липецкая область 116 Свердловская область 115 Челябинская область 114 Курская область 105 Архангельская область 104 Красноярский край 100 Краснодарский край 97 Омская область 91 Кировская область 89 Ленинградская область 83 Ярославская область 82 Брянская область 81 Пермский край 81 Саратовская область 81 Новгородская область 78 Пензенская область 78 Орловская область 77 Калининградская область 76 Тверская область 75 Волгоградская область 74 Владимирская область 73 Ульяновская область 72 Калужская область 71 Удмуртская Республика 69 Республика Карелия 61 Оренбургская область 61 Вологодская область 59 Тульская область 56 Кемеровская область 53 Рязанская область 52 Республика Чувашия 45 Ханты-Мансийский автономный округ 43 Тюменская область 39 Ставропольский край 37 Хабаровский край 37 Республика Дагестан 36 Республика Коми 35 Алтайский край 35 Ивановская область 34 Республика Мордовия 34 Иркутская область 34 Кабардино-Балкарская Республика 31 Курганская область 28 Смоленская область 24 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 Новосибирская область 17 Республика Калмыкия 15 Тамбовская область 14 Республика Тыва 14 Амурская область 14 Республика Адыгея 12 Камчатский край 12 Белгородская область 11 Республика Марий Эл 11 Республика Хакасия 10 Забайкальский край 10 Приморский край 10 Сахалинская область 10 Карачаево-Черкесская Республика 9 Чеченская Республика 9 Томская область 9 Республика Саха (Якутия) 9 Ненецкий автономный округ 8 Астраханская область 8 Республика Северная Осетия - Алания 6 Республика Крым 5 Севастополь 5 Республика Татарстан 5 Мурманская область 4 Республика Бурятия 4 Магаданская область 4 Костромская область 2 Республика Ингушетия 2 Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 394 639. Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу