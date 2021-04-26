За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2687
- 2 Санкт-Петербург 706
- 3 Московская область 609
- 4 Ростовская область 234
- 5 Самарская область 184
- 6 Нижегородская область 177
- 7 Воронежская область 168
- 8 Иркутская область 132
- 9 Саратовская область 132
- 10 Красноярский край 114
- 11 Волгоградская область 111
- 12 Челябинская область 109
- 13 Свердловская область 109
- 14 Краснодарский край 104
- 15 Пермский край 101
- 16 Ставропольский край 101
- 17 Республика Крым 98
- 18 Республика Башкортостан 97
- 19 Пензенская область 91
- 20 Республика Саха (Якутия) 85
- 21 Ульяновская область 85
- 22 Брянская область 84
- 23 Ярославская область 83
- 24 Ленинградская область 83
- 25 Белгородская область 80
- 26 Алтайский край 79
- 27 Курская область 71
- 28 Кировская область 71
- 29 Новосибирская область 71
- 30 Архангельская область 70
- 31 Тверская область 69
- 32 Оренбургская область 69
- 33 Липецкая область 66
- 34 Кемеровская область 66
- 35 Астраханская область 64
- 36 Вологодская область 62
- 37 Омская область 62
- 38 Калининградская область 61
- 39 Владимирская область 61
- 40 Удмуртская Республика 59
- 41 Ивановская область 58
- 42 Тульская область 58
- 43 Калужская область 56
- 44 Республика Чувашия 55
- 45 Орловская область 54
- 46 Тамбовская область 54
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 54
- 48 Псковская область 51
- 49 Смоленская область 51
- 50 Тюменская область 51
- 51 Рязанская область 50
- 52 Республика Коми 40
- 53 Республика Дагестан 40
- 54 Республика Карелия 38
- 55 Республика Татарстан 38
- 56 Курганская область 36
- 57 Новгородская область 35
- 58 Забайкальский край 34
- 59 Республика Мордовия 31
- 60 Приморский край 29
- 61 Республика Бурятия 28
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 25
- 63 Севастополь 24
- 64 Мурманская область 23
- 65 Костромская область 22
- 66 Томская область 22
- 67 Хабаровский край 20
- 68 Сахалинская область 19
- 69 Республика Хакасия 19
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 73 Республика Адыгея 11
- 74 Амурская область 11
- 75 Республика Калмыкия 10
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Чеченская Республика 10
- 78 Камчатский край 9
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 80 Республика Алтай 3
- 81 Магаданская область 2
- 82 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 771 372 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 356 смертей
- Москва 55
- Санкт-Петербург 37
- Нижегородская область 14
- Краснодарский край 12
- Самарская область 12
- Свердловская область 12
- Тульская область 10
- Красноярский край 10
- Ленинградская область 9
- Ульяновская область 9
- Воронежская область 8
- Московская область 8
- Алтайский край 8
- Пермский край 7
- Иркутская область 7
- Орловская область 6
- Смоленская область 6
- Республика Чувашия 6
- Пензенская область 6
- Липецкая область 5
- Архангельская область 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Ставропольский край 5
- Ивановская область 4
- Курская область 4
- Тверская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Крым 4
- Волгоградская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Челябинская область 4
- Калужская область 3
- Севастополь 3
- Новосибирская область 3
- Камчатский край 3
- Белгородская область 2
- Владимирская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Оренбургская область 2
- Саратовская область 2
- Тюменская область 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Хабаровский край 2
- Рязанская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 108 588 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек
- Москва 1125
- Санкт-Петербург 834
- Московская область 330
- Псковская область 215
- Нижегородская область 208
- Ростовская область 203
- Воронежская область 189
- Самарская область 173
- Республика Башкортостан 171
- Липецкая область 116
- Свердловская область 115
- Челябинская область 114
- Курская область 105
- Архангельская область 104
- Красноярский край 100
- Краснодарский край 97
- Омская область 91
- Кировская область 89
- Ленинградская область 83
- Ярославская область 82
- Брянская область 81
- Пермский край 81
- Саратовская область 81
- Новгородская область 78
- Пензенская область 78
- Орловская область 77
- Калининградская область 76
- Тверская область 75
- Волгоградская область 74
- Владимирская область 73
- Ульяновская область 72
- Калужская область 71
- Удмуртская Республика 69
- Республика Карелия 61
- Оренбургская область 61
- Вологодская область 59
- Тульская область 56
- Кемеровская область 53
- Рязанская область 52
- Республика Чувашия 45
- Ханты-Мансийский автономный округ 43
- Тюменская область 39
- Ставропольский край 37
- Хабаровский край 37
- Республика Дагестан 36
- Республика Коми 35
- Алтайский край 35
- Ивановская область 34
- Республика Мордовия 34
- Иркутская область 34
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Курганская область 28
- Смоленская область 24
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Новосибирская область 17
- Республика Калмыкия 15
- Тамбовская область 14
- Республика Тыва 14
- Амурская область 14
- Республика Адыгея 12
- Камчатский край 12
- Белгородская область 11
- Республика Марий Эл 11
- Республика Хакасия 10
- Забайкальский край 10
- Приморский край 10
- Сахалинская область 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Чеченская Республика 9
- Томская область 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Ненецкий автономный округ 8
- Астраханская область 8
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Крым 5
- Севастополь 5
- Республика Татарстан 5
- Мурманская область 4
- Республика Бурятия 4
- Магаданская область 4
- Костромская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 394 639.