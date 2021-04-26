За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах

Новости

На Южном Урале с 4 по 7 мая будут работать поликлиники и детсады 11:27
Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме в годовщину катастрофы на ЧАЭС 11:22
Мурашко: В ковидных стационарах находятся почти 110 тысяч человек 11:20
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида 11:18
В московском метро выявили 40 тысяч нарушений масочного режима 11:17
Нижегородские ученые научились предсказывать удары молний 11:10
В Госдуме предложили назвать улицу или площадь Москвы именем Лужкова 10:51
Яровая предложила включить предмет "Моя Россия" в программу начальной школы 10:49
На набережной Благовещенска ледяные глыбы повредили гранитные плиты 10:48
Налоговый вычет за жилье предложили увеличить 10:45
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро 10:38
В Совфеде оценили идею о дополнительном отпуске для отдыхающих в России 10:25
Нижегородские ученые придумали, как управлять нейросетью с помощью шума 10:15
Россия может стать мировым лидером по производству "зеленого" водорода 10:07
В Италии задержали около ста человек за связи с мафией 10:01
Исследование: Из-за пандемии шведы стали меньше болеть 09:52
Названы самые комфортные для жизни российские города 09:50
Лжеюристы выманили у москвички около 1,2 миллиона рублей 09:48
В Москве почти на треть выросло число впервые выданных водительских прав 09:48
Самолет с отказавшим двигателем совершил посадку в Пулково 09:36
Эксперт напомнила о новых штрафах для владельцев жилья 09:35
В Томске изобрели топливо из пшеничных отрубей 09:35
Латвию признали "толерантной" к насилию в отношении женщин 09:30
Школы и детсады Подмосковья не будут работать с 1 по 10 мая 09:04
В Серпухове ликвидировали нарколабораторию 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2687
  • 2 Санкт-Петербург 706
  • 3 Московская область 609
  • 4 Ростовская область 234
  • 5 Самарская область 184
  • 6 Нижегородская область 177
  • 7 Воронежская область 168
  • 8 Иркутская область 132
  • 9 Саратовская область 132
  • 10 Красноярский край 114
  • 11 Волгоградская область 111
  • 12 Челябинская область 109
  • 13 Свердловская область 109
  • 14 Краснодарский край 104
  • 15 Пермский край 101
  • 16 Ставропольский край 101
  • 17 Республика Крым 98
  • 18 Республика Башкортостан 97
  • 19 Пензенская область 91
  • 20 Республика Саха (Якутия) 85
  • 21 Ульяновская область 85
  • 22 Брянская область 84
  • 23 Ярославская область 83
  • 24 Ленинградская область 83
  • 25 Белгородская область 80
  • 26 Алтайский край 79
  • 27 Курская область 71
  • 28 Кировская область 71
  • 29 Новосибирская область 71
  • 30 Архангельская область 70
  • 31 Тверская область 69
  • 32 Оренбургская область 69
  • 33 Липецкая область 66
  • 34 Кемеровская область 66
  • 35 Астраханская область 64
  • 36 Вологодская область 62
  • 37 Омская область 62
  • 38 Калининградская область 61
  • 39 Владимирская область 61
  • 40 Удмуртская Республика 59
  • 41 Ивановская область 58
  • 42 Тульская область 58
  • 43 Калужская область 56
  • 44 Республика Чувашия 55
  • 45 Орловская область 54
  • 46 Тамбовская область 54
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 54
  • 48 Псковская область 51
  • 49 Смоленская область 51
  • 50 Тюменская область 51
  • 51 Рязанская область 50
  • 52 Республика Коми 40
  • 53 Республика Дагестан 40
  • 54 Республика Карелия 38
  • 55 Республика Татарстан 38
  • 56 Курганская область 36
  • 57 Новгородская область 35
  • 58 Забайкальский край 34
  • 59 Республика Мордовия 31
  • 60 Приморский край 29
  • 61 Республика Бурятия 28
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 25
  • 63 Севастополь 24
  • 64 Мурманская область 23
  • 65 Костромская область 22
  • 66 Томская область 22
  • 67 Хабаровский край 20
  • 68 Сахалинская область 19
  • 69 Республика Хакасия 19
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 73 Республика Адыгея 11
  • 74 Амурская область 11
  • 75 Республика Калмыкия 10
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Чеченская Республика 10
  • 78 Камчатский край 9
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 80 Республика Алтай 3
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 771 372 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 356 смертей
  1. Москва 55
  2. Санкт-Петербург 37
  3. Нижегородская область 14
  4. Краснодарский край 12
  5. Самарская область 12
  6. Свердловская область 12
  7. Тульская область 10
  8. Красноярский край 10
  9. Ленинградская область 9
  10. Ульяновская область 9
  11. Воронежская область 8
  12. Московская область 8
  13. Алтайский край 8
  14. Пермский край 7
  15. Иркутская область 7
  16. Орловская область 6
  17. Смоленская область 6
  18. Республика Чувашия 6
  19. Пензенская область 6
  20. Липецкая область 5
  21. Архангельская область 5
  22. Калининградская область 5
  23. Псковская область 5
  24. Ставропольский край 5
  25. Ивановская область 4
  26. Курская область 4
  27. Тверская область 4
  28. Вологодская область 4
  29. Республика Крым 4
  30. Волгоградская область 4
  31. Удмуртская Республика 4
  32. Челябинская область 4
  33. Калужская область 3
  34. Севастополь 3
  35. Новосибирская область 3
  36. Камчатский край 3
  37. Белгородская область 2
  38. Владимирская область 2
  39. Тамбовская область 2
  40. Ярославская область 2
  41. Республика Карелия 2
  42. Мурманская область 2
  43. Республика Адыгея 2
  44. Астраханская область 2
  45. Республика Башкортостан 2
  46. Республика Мордовия 2
  47. Оренбургская область 2
  48. Саратовская область 2
  49. Тюменская область 2
  50. Кемеровская область 2
  51. Омская область 2
  52. Республика Бурятия 2
  53. Хабаровский край 2
  54. Рязанская область 1
  55. Республика Коми 1
  56. Республика Калмыкия 1
  57. Республика Дагестан 1
  58. Кабардино-Балкарская Республика 1
  59. Чеченская Республика 1
  60. Республика Марий Эл 1
  61. Кировская область 1
  62. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  63. Забайкальский край 1
  64. Амурская область 1

За весь период по России умерло 108 588 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 631 человек
  1. Москва 1125
  2. Санкт-Петербург 834
  3. Московская область 330
  4. Псковская область 215
  5. Нижегородская область 208
  6. Ростовская область 203
  7. Воронежская область 189
  8. Самарская область 173
  9. Республика Башкортостан 171
  10. Липецкая область 116
  11. Свердловская область 115
  12. Челябинская область 114
  13. Курская область 105
  14. Архангельская область 104
  15. Красноярский край 100
  16. Краснодарский край 97
  17. Омская область 91
  18. Кировская область 89
  19. Ленинградская область 83
  20. Ярославская область 82
  21. Брянская область 81
  22. Пермский край 81
  23. Саратовская область 81
  24. Новгородская область 78
  25. Пензенская область 78
  26. Орловская область 77
  27. Калининградская область 76
  28. Тверская область 75
  29. Волгоградская область 74
  30. Владимирская область 73
  31. Ульяновская область 72
  32. Калужская область 71
  33. Удмуртская Республика 69
  34. Республика Карелия 61
  35. Оренбургская область 61
  36. Вологодская область 59
  37. Тульская область 56
  38. Кемеровская область 53
  39. Рязанская область 52
  40. Республика Чувашия 45
  41. Ханты-Мансийский автономный округ 43
  42. Тюменская область 39
  43. Ставропольский край 37
  44. Хабаровский край 37
  45. Республика Дагестан 36
  46. Республика Коми 35
  47. Алтайский край 35
  48. Ивановская область 34
  49. Республика Мордовия 34
  50. Иркутская область 34
  51. Кабардино-Балкарская Республика 31
  52. Курганская область 28
  53. Смоленская область 24
  54. Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  55. Новосибирская область 17
  56. Республика Калмыкия 15
  57. Тамбовская область 14
  58. Республика Тыва 14
  59. Амурская область 14
  60. Республика Адыгея 12
  61. Камчатский край 12
  62. Белгородская область 11
  63. Республика Марий Эл 11
  64. Республика Хакасия 10
  65. Забайкальский край 10
  66. Приморский край 10
  67. Сахалинская область 10
  68. Карачаево-Черкесская Республика 9
  69. Чеченская Республика 9
  70. Томская область 9
  71. Республика Саха (Якутия) 9
  72. Ненецкий автономный округ 8
  73. Астраханская область 8
  74. Республика Северная Осетия - Алания 6
  75. Республика Крым 5
  76. Севастополь 5
  77. Республика Татарстан 5
  78. Мурманская область 4
  79. Республика Бурятия 4
  80. Магаданская область 4
  81. Костромская область 2
  82. Республика Ингушетия 2
  83. Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 394 639.

Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Российские ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
За сутки в России подтверждено 8 803 случая COVID-19 в 82 регионах
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро
Пушков оценил реакцию украинского посла на отказ ФРГ дать оружие
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах