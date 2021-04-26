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Текст:   Марина Трубилина 
11:28 26.04.2021

Названы города, где копить на квартиру выгоднее, чем брать ипотеку

В половине крупных городов копить на квартиру в последний год оказалось невыгодно, сообщает Аналитический центр "Циан".
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Из-за роста цен на жилье в последний год стратегия побольше накопить на жилье до того, как оформить ипотеку, оказалась нецелесообразной. В половине крупных городов квартиры в новостройках подорожали сильнее, чем смогли отложить за год потенциальные покупатели со средним доходом.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Для расчетов эксперты взяли семью из двух человек со средней зарплатой по конкретному городу, которые живут на прожиточный минимум, а остальное вносят на вклад в банке под 5% годовых (на апрель 2020 года).

По этим данным в половине крупных городов такая семья только ухудшила свои возможности купить жилье. Самый большой ценовой разрыв - в Сочи, где супруги за прошедший год собрали 730 тысяч рублей, а средняя квартира в новостройке подорожала на 2,75 млн. Не было смысла копить в Казани (на вкладе семья собрала 820 тысяч рублей, а квартира подорожала на 1,37 млн рублей, потери - 550 тысяч). В тройке аутсайдеров также Москва, где средняя семья скопила за год 2,34 млн рублей, а квартира подорожала на 2,8 млн. На 200-300 тысяч рублей сумма по вкладу оказалась ниже прироста цен в Перми и Барнауле.

Однако в некоторых городах такая стратегия имеет смысл. В Тюмени супруги накопили на 930 тысяч рублей больше, чем подорожали квартиры, в Уфе - на 690 тысяч больше, в Новосибирске и Воронеже выгода составила полмиллиона рублей.

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