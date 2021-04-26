Названы города, где копить на квартиру выгоднее, чем брать ипотеку

В половине крупных городов копить на квартиру в последний год оказалось невыгодно, сообщает Аналитический центр "Циан".

Из-за роста цен на жилье в последний год стратегия побольше накопить на жилье до того, как оформить ипотеку, оказалась нецелесообразной. В половине крупных городов квартиры в новостройках подорожали сильнее, чем смогли отложить за год потенциальные покупатели со средним доходом.

Для расчетов эксперты взяли семью из двух человек со средней зарплатой по конкретному городу, которые живут на прожиточный минимум, а остальное вносят на вклад в банке под 5% годовых (на апрель 2020 года).

По этим данным в половине крупных городов такая семья только ухудшила свои возможности купить жилье. Самый большой ценовой разрыв - в Сочи, где супруги за прошедший год собрали 730 тысяч рублей, а средняя квартира в новостройке подорожала на 2,75 млн. Не было смысла копить в Казани (на вкладе семья собрала 820 тысяч рублей, а квартира подорожала на 1,37 млн рублей, потери - 550 тысяч). В тройке аутсайдеров также Москва, где средняя семья скопила за год 2,34 млн рублей, а квартира подорожала на 2,8 млн. На 200-300 тысяч рублей сумма по вкладу оказалась ниже прироста цен в Перми и Барнауле.

Однако в некоторых городах такая стратегия имеет смысл. В Тюмени супруги накопили на 930 тысяч рублей больше, чем подорожали квартиры, в Уфе - на 690 тысяч больше, в Новосибирске и Воронеже выгода составила полмиллиона рублей.