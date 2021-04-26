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26.04.2021 13:22
Рубрика: Власть

Оренбуржье планирует нарастить объем контейнерных перевозок из Китая

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Оренбуржье заинтересовано в долгосрочном партнерстве с компанией AliExpress. Область планирует увеличить долю контейнерных перевозок из Китая и войти в топ-3 регионов РФ по этому показателю.
Губернатор региона Денис Паслер (справа) и гендиректор Корпорации развития области Игнат Петухов обсудили с руководством компании перспективы сотрудничества. Фото: Сергей Медведев Губернатор региона Денис Паслер (справа) и гендиректор Корпорации развития области Игнат Петухов обсудили с руководством компании перспективы сотрудничества. Фото: Сергей Медведев
Губернатор региона Денис Паслер (справа) и гендиректор Корпорации развития области Игнат Петухов обсудили с руководством компании перспективы сотрудничества. Фото: Сергей Медведев

Эти вопросы обсуждались на встрече губернатора Оренбуржья Дениса Паслера с гендиректором AliExpress Россия Дмитрием Сергеевым в московском офисе компании. На сегодня по объемам контейнерных перевозок из КНР область занимает пятое место с долей 10,7 процента от общего объема.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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- "Алиэкспресс" является крупнейшей торговой интернет-площадкой в России, поэтому Оренбургская область заинтересована в сотрудничестве и долгосрочном партнерстве, - отметил Денис Паслер. - Оренбуржье может стать стратегическим регионом для доставки грузов компании из Китая в Российскую Федерацию, а также при формировании составов для отправки в Китай. Для нас важно создавать новые рабочие места и формировать все условия, чтобы малые и средние предприятия могли продавать свою продукцию по всему миру.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность строительства на территории региона с особым таможенным режимом складов временного хранения - так называемых бондовых складов. Это поможет решить проблему обратной загрузки контейнерных поездов, следующих из Европы в Азию, усилить транзитный потенциал области. Такая модель позволит российским производителям более эффективно использовать свои экспортные возможности.

Как известно, сегодня компания делает ставку на развитие внутрироссийских продаж, привлечение на площадку отечественных продавцов. Стороны обсудили возможность проведения в области обучающего семинара для субъектов МСП, а также предоставления преференций для оренбургский поставщиков.

Компетентно

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов:

- В регионе ведется большая работа по созданию инфраструктуры для бизнеса. В прошлом месяце было принято решение РЖД о строительстве нового контейнерного пути от Соль-Илецка до Оренбурга. Создается особая экономическая зона сразу на двух площадках - Оренбург и Орск. Также крупнейший российский инфраструктурный проект автомагистраль Европа-Западный Китай будет проходить через всю территорию области. Конечно же все эти изменения отмечает и крупный международный бизнес, который все больше становится заинтересован чтобы локализоваться в Оренбуржье

Справка "РГ"

Четверть оборота AliExpress в России обеспечивают местные продавцы. Руководство маркетплейса планирует за 2-3 года довести их долю до более 50%. Ежедневно российский сегмент маркетплейса делает около 64 тысяч заказов.

За год число отечественных продавцов на AliExpress выросло до 45 тысяч.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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