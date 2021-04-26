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26.04.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

Пензенского тренера наградят за спасение детей, отравившихся в бассейне

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Тренера по плаванию Елену Демину, которая вывела из бассейна 20 детей и спасла им жизнь, представят к государственной награде. Об этом сообщил врио главы Пензенской области Олег Мельниченко во время оперативного совещания с региональным правительством.

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"Если бы не Елена Васильевна, которая занималась с детьми, были бы погибшие. Спасибо ей за то, что она вовремя сориентировалась. Я встречался и с пострадавшими детьми, и с их родителями, картина мне понятна. Если бы не действия Елены Васильевны, была бы большая беда", - цитирует Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

Врио главы региона поручил подготовить документы и представить тренера к федеральной награде, а также вручить ей орден первой степени "За заслуги перед Пензенской областью".

Напомним, ЧП произошло в субботу 24 апреля в бассейне "Волна" в городе Нижний Ломов Пензенской области. Во время тренировки дети почувствовали затруднение дыхания, в воздухе появился запах хлора. Тренер остановила занятие и вывела детей на свежий воздух. Она же вызвала скорую помощь. Не дожидаясь медиков, школьников в больницу доставили родители, которые на своих машинах ждали их с тренировки. У них была низкая сатурация, потребовался кислород. Сейчас состояние детей не представляет угрозы.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело. Задержан заместитель директора бассейна. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он находился на работе в состоянии алкогольного опьянения и влил в емкость фильтровального оборудования кислоту, которая не предназначена для этого. В результате химической реакции произошло испарение хлора в воздух.

Проводятся судебные экспертизы. Бассейн пока закрыт. В регионе также проверяют все бассейны с аналогичным оборудованием.

В Пензе задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне
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