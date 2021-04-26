Под Ульяновском прошел Всероссийский съезд садоводов

Меры поддержки садоводов страны закреплены в проекте резолюции Всероссийского съезда садоводов, прошедшего с 23 по 25 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области. Место проведения было выбрано не случайно.

- Участники съезда провели плодотворную деловую программу, выработали новые предложения по поддержке развития садоводческого движения, а также по законодательному регулированию вопросов, связанных с ведением садоводства. Считаю, что для развития садоводства на территории России важно выстраивать диалог с председателями СНТ, объединять усилия всех ради одной цели - создания комфортных условий для проживания людей на своих садовых участках, - пояснил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Программа съезда включала в себя проведение тематических информационно-консультационных площадок, где делегаты подробно обсудили реализацию региональных программ поддержки развития садоводства, в том числе развитие инфраструктуры, поделились лучшими региональными практиками, высказались за создание федеральной программы поддержки развития садоводства.

- В Ульяновской области уделяют огромное внимание развитию садоводческого движения, что является примером для других субъектов страны. Благодаря системной поддержке регионального Правительства садовые товарищества успешно развиваются. Мы предпочитаем именно такой подход. Это особенно актуально в нынешней ситуации, когда люди все чаще выбирают загородные участки местом постоянного проживания, - пояснил депутат Государственной Думы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

- В рамках государственной программы Министерства осуществляется поддержка садовых товариществ. Общая сумма субсидий из регионального бюджета за этот период составила порядка 83 млн рублей, средний процент возмещения затрат составляет 40 процентов. Благодаря региональной программе поддержки, удалось построить и реконструировать 107 км. линий электропередач, установить 12 новых трансформаторных подстанций, построить и отремонтировать 120 км. линий водоснабжения, отремонтировать и построить более 80 км. дорог с твёрдым покрытием, - рассказал и.о. министра АПК и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин.

В рамках съезда состоялась Всероссийская акция "Сад Памяти" на территории Чердаклинского района. В парке было высажено 76 деревьев в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил врио заместителя секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, на сегодняшний день существует важный тренд на формирование здоровой нации, и во многом в этом помогает экологически чистая продукция фермеров и садоводов. Поэтому их поддержка - одно из ключевых направлений работы партии. Проведение подобных съездов позволяет членам партии взять инициативу с мест, собрать проблематику и улучшить нормативно-правовую базу.

Принятый на съезде проект резолюции будет направлен председателю "Единой России" Дмитрию Анатольевичу Медведеву для включения в программу партии.

Справка "РГ"

В Ульяновской области с 2010 года реализуется специальная программа субсидирования части затрат, понесенных садоводческими товариществами при проведении работ по строительству, ремонту инженерных сетей, внутренних дорог, благоустройству территории. Общая сумма субсидий из регионального бюджета за данный период составила порядка 83 млн рублей, средний процент возмещения затрат - 40%. Благодаря региональной программе поддержки построено и реконструировано 107 км линий электропередач, установлено 12 новых трансформаторных подстанций, построено и отремонтировано 120 км линий водоснабжения, а также более 80 км дорог с твердым покрытием.