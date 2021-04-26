Ученые из Нижнего Новгорода предложили метод вакцинации от рака

Ученые по всему миру работают над тем, чтобы раковые клетки умирали более эффективно, и при этом окружающие здоровые ткани не страдали. Один из самых перспективных способов онкоборьбы - активация иммунной защиты организма. Нижегородские ученые придумали способ, который можно назвать вакцинацией от рака.

Специалисты испытали новые варианты фотосенсибилизаторов (особых химических веществ, реагирующих на свет) в противораковой терапии и обнаружили их высокую эффективность.

- Мы выбрали несколько вновь синтезированных фотодинамических агентов (фотосенсибилизаторов) для своих экспериментов, - рассказала "РГ" один из авторов исследования, директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова. - Сначала в пробирках увидели активацию иммунной системы. Потом раковые клетки вырастили в пробирке, убили их нашим агентом, причем убили так, чтобы спровоцировать иммунную систему на ответ. Привлечение внимания иммунной системы к опухолевому очагу произошло в результате выброса из погибающих клеток так называемых молекул опасности (DAMPs). Вкололи эти погибающие клетки животному, подождали неделю, а потом сделали прививку опухоли. И оказалось, что она не начала развиваться! То есть, эти ранее введенные погибшие клетки стали своего рода вакциной от рака.

Иммунитет вступает в борьбу с выжившими злокачественными клетками, что позволяет достигнуть долговременной ремиссии или даже полного выздоровления пациента. Статья с исследованием опубликована в журнале Scientific Reports, называется она "Новая фотодинамическая противораковая терапия на основе порфиразинов".

Новые варианты фотосенсибилизаторов из группы порфиразинов были синтезированы сотрудниками Института металлоорганической химии имени Разуваева Российской академии наук. В планах ученых - показать эффективность такой терапии при таких патологиях как глиома (опухоль головного мозга). Задача сложна тем, что головной мозг имеет ограниченный иммунный ответ.