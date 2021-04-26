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26.04.2021 15:15
Рубрика: Происшествия

В Башкирии экс-полицейского осудили за пьяное ДТП с погибшим

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии 25-летнего экс-сотрудника отдела полиции по Бураевскому району суд признал виновным в совершении аварии в состоянии опьянения, которая привела к гибели человека.

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Как сообщили в прокуратуре республики, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля Chery Tiggo. Водитель выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с ограждением моста. В результате пассажир иномарки погиб на месте.

Сообщается, что полицейский решил избежать уголовной ответственности и перенес тело погибшего на водительское место, якобы это он не справился с управлением. Однако следствие сумело доказать подмену. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Но полицейский вины не признал, однако с работы уволился по собственному желанию.

- Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

Также суд взыскал с экс-полицейского компенсацию морального вреда миллион рублей в пользу родственника погибшего пассажира, уточнили в надзорном ведомстве.

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