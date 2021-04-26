Избившему педофила до смерти уфимцу смягчили приговор

Верховный суд Башкирии изменил приговор мужчине, которого ранее осудили за то, что он до смерти избил педофила в Уфе.

Как корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осужденного и его адвоката и смягчил наказание до шести лет лишения свободы.

Суд установил, что в январе 2020 года к уфимцу обратились двое подростков, которые пожаловались на пристававшего к ним мужчину. Осужденный вытащил обидчика детей раздетым на улицу и долго бил руками, ногами и штакетником, пока избиение не остановили полицейские. Пострадавший умер в машине скорой помощи. Позже выяснилось, что он ранее судим за педофилию.

Напомним, в декабре 2020 года вину защищавшего детей мужчины признал суд присяжных, на основании их вердикта Калининский районный суд Уфы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.