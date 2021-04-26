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26.04.2021 17:11
Рубрика: Происшествия

В Казани из-за пожара 25 тысяч человек остались без электричества

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Пожар на электроподстанции в Казани оставил без электричества частично Советский и Приволжский районы, аварийное отключение коснулось около 25 тысяч жителей.

Обрыв кабеля привел к перебоям со связью в Ненецком округе и Коми

Кроме того, без энергоснабжения остались десятки социальных учреждений, включая школы и детские сады. Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о возгорании на улице Зорге поступило в 13 часов 19 минут. Прибывшие на место пожарные сначала применили огнетушители, а затем специальное устройство для получения пены. На ликвидацию возгорания потребовалось около 20 минут. Причины случившегося устанавливают дознаватели.

Вместе с тем под отключение электричества попали и насосные станции, в результате чего десятки домов Советского района остались без водоснабжения.

По данным энергоснабжающей компании, в настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады. При наличии возможности осуществляется переподключение, примерно 15 процентов потребителей подключены к резервным электролиниям.

К жилым массивам направлены автоцистерны с водой.

Полностью восстановить энергоснабжение планируется к вечеру 26 апреля.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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