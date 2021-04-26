В Казани блогеров оштрафовали за езду с веслом на крыше автомобиля

В столице Татарстана инспекторы госавтоинспекции привлекли к ответственности блогеров, которые нарушали правила дорожного движения во время съемок видеоролика.

Как сообщили "РГ" в УГИБДД МВД по республике, несколько дней назад сотрудники ДПС обнаружили в одной из социальных сетей видеозапись, где видно, как по Кремлевской дамбе в Казани движется белый внедорожник, на крыше которого находится мужчина с веслом.

Инспекторы установили, что в съемке участвовало пять человек - три водителя и два пассажира. Их вызвали в подразделение ГИБДД, все они признали вину.

- В отношении правонарушителей составлено девять административных протоколов на общую сумму 10 тысяч 500 рублей. Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства ПДД, водители - за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку людей вне кабины, - уточнили в Госавтоинспекции.