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26.04.2021 15:43
Рубрика: Происшествия

В Казани блогеров оштрафовали за езду с веслом на крыше автомобиля

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В столице Татарстана инспекторы госавтоинспекции привлекли к ответственности блогеров, которые нарушали правила дорожного движения во время съемок видеоролика.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в УГИБДД МВД по республике, несколько дней назад сотрудники ДПС обнаружили в одной из социальных сетей видеозапись, где видно, как по Кремлевской дамбе в Казани движется белый внедорожник, на крыше которого находится мужчина с веслом.

Инспекторы установили, что в съемке участвовало пять человек - три водителя и два пассажира. Их вызвали в подразделение ГИБДД, все они признали вину.

- В отношении правонарушителей составлено девять административных протоколов на общую сумму 10 тысяч 500 рублей. Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства ПДД, водители - за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку людей вне кабины, - уточнили в Госавтоинспекции.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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