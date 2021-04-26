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26.04.2021 18:14
Рубрика: Власть

В Мордовии карте "Мир" добавят функцию читательского билета

Текст: Алина Романова (Саранск)
В Мордовии с помощью карты "Мир" можно будет не только оплатить со скидкой проезд в общественном транспорте, но и получить доступ к единой библиотечной сети республики. Планы по расширению функционала и развитию проекта "Единая социальная карта Республики Мордовия" обсуждались на рабочей встрече врио главы РМ Артема Здунова с гендиректором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Напомним, что единая социальная карта (ЕСК) региона создана на базе национальной платежной карты. Сегодня с помощью ЕСК можно не только оплачивать привычные товары, но и использовать ее для доступа к ряду нефинансовых сервисов. В Мордовии уже не первый год действует социальное транспортное приложение. Им пользуется более 101 000 жителей республики, имеющих право на льготный проезд.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Кроме того, единая соцкарта служит электронным пропуском в общежития и учебные корпуса Мордовского госуниверситета. В числе держателей ЕСК - 17 000 студентов. Также карта выполняет функции электронного читательского билета в университетской библиотеке и Национальной библиотеке им. Пушкина.

На встрече Артем Здунов поручил проработать вопрос создания единой библиотечной сети республики, функцию читательского билета в которой сможет выполнять платежная карта "Мир". Онлайн-формат регионального книжного фонда с интернет-доступом в несколько раз сократит время поиска нужного читателю издания.

Что касается проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора системы "Мир" - в транспортной сфере, то планируется, что с помощью карты жители и гости Мордовии смогут оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах со скидкой. Обсуждается и возможность использования бесконтактной карты "Мир" в муниципальном и коммерческом транспорте всего региона.

Фото: "Инфомаксимум"
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- Сейчас идет активное взаимодействие с властями Республики Мордовия и другими участниками проекта в части внедрения системы транспортного предпроцессинга, - рассказал глава НСПК Владимир Комлев. - Это платформенный сервис НСПК, наша собственная разработка.

С помощью новой системы пассажиры получат возможность быстрой и удобной безналичной оплаты проезда и провоза багажа в общественном транспорте.

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