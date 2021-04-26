В Оренбуржье возбудили дело после смерти беременной женщины в больнице

Уголовное дело по факту гибели беременной женщины возбуждено в Оренбуржье: трагедия произошла в больнице № 2 города Орска.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла 24 апреля около восьми часов утра. Погибла 37-летняя жительница Новотроицка. Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего: изъяты медицинские документы, ведется их анализ по вопросу оказания помощи пациентке, назначена экспертиза.